Nem várt pofont kaphatnak a babaváró hitelt igénylő családok

Úgy tűnik, a bankoknak nem esett le, hogy a babaváró hitel igénylésénél jellemzően kismamákkal lesz dolguk, akik a várandósság alatt táppénzen is lehetnek. A táppénzt ugyanis a pénzintézetek többsége nem számítja be jövedelemként a hitelkérelemnél, emiatt akár ugorhat a hiteligénylés, vagy kevesebb összeg járhat, mint amennyit szeretett volna a család. Más igénylőknek amiatt akad gondjuk, hogy hiába van meg az előírt jövedelmük a törlesztéshez (jtm), mégis elutasíthatják őket.

A táppénz nem jövedelem

Olvasónk családja ősszel fog gyarapodni, ezért szeretnék felvenni a kamatmentes szabad felhasználású babaváró hitel tízmillió forintját. A K&H Banknál van a számlájuk, CSOK-juk, piaci jelzáloghitelük, fizetik rendesen, nem BAR-listások. A babaváróra is ott kértek előzetes hitelminősítést, és mivel minden törvényi feltételnek megfeleltek, biztosra vették, hogy sikerrel járnak. Ám indoklás nélkül elutasították őket.

Annyit sikerült kideríteniük, hogy

a veszélyeztetett terhes, ezért betegállományban lévő feleség 170 ezer forintos terhestáppénzét egyáltalán nem vették figyelembe jövedelemként, mintha nem is lenne.

Illetve hogy bár csupán olvasónk jövedelme alapján is beleférnek a jtm-plafonba, ennek ellenére elutasították őket. Úgy tudja, más bankok sem fogadják el a kismamatáppénzt jövedelemként. Sőt, mintha külön büntetnék a kismamákat.

Gyereket vállal, tehát nem fog dolgozni egy darabig

Érthetetlen, hogy miközben a babaváró hitel azt célozza, hogy az igénylő pár a következő 10 évben 1-2-3 gyermeket vállaljon, a bank kvázi nem vesz tudomást erről. Pedig ha a hitel eléri a célját, akkor a kismama 1-2-3 alkalommal el fog menni 9-es kódú táppénzre 1-8 hónapra, utána szülni fog, majd otthon marad, gyedet, gyest kap. Három gyereknél nagyjából 10 évig nemigen fog teljes állásban dolgozni.

Olvasónk azt is feszegette, hogy ha az igénylés pillanatában még dolgozik a kismama, munkabért tud igazolni, de utána elküldik táppénzre, azzal nincs gondja a bankoknak. Mintha ettől jobb törlesztő lenne. Vagy mintha az állam által garantáltan fizetett táppénz nem lenne elég kóser a bankoknak.

A bankokon múlik

A Babaváró Facebook-csoport szakértője, Valkó András azt mondta erre,

nincs mit tenni, a bankok kezében van a döntés.

Van apparátusuk és tapasztalatuk arra, hogy megbecsüljék, ki milyen eséllyel fogja visszafizetni a hitelt. Más hitelfelvételnél sem preferálják a táppénzt és a gyerekvállalással kapcsolatos jövedelmeket, és úgy tűnik, a bankok többsége ezt a szabályt fenntartotta a kifejezetten kismamákra építő babaváró hitelnél is.

Kivétel a Sberbank, ahol kezdettől számolnak a terhestáppénzzel, valamint a Raiffeisen, illetve a Takarékbank és az UniCredit, amelyek szintén elfogadják már a terhestáppénzt jövedelemként. A többiek nem igazán alkalmazkodtak ahhoz, milyen célcsoportnak kínálják az új babaváró hitelt.

A gyes, gyed családi pótlék sem mindenhol számít be

Eltérő a gyakorlat a gyerekek után járó jövedelmeknél is. Van, ahol csak a táppénzt nem veszik figyelembe, a gyest, gyedet, családi pótlékot viszont igen. Akad bank, amelyik nem vesz figyelembe mást, csak a családi pótlékot, van amelyik mindent 100 százalékon, más mondjuk 70 százalékon, de csak akkor, ha mellette van igazolt munkabér is.

A Budapest Bank például számol a várható gyed összegével, de legfeljebb az ügyletben igazolt bérjellegű jövedelem 33 százalékáig. Tehát ha a várható gyed 100 ezer forint, a férj jövedelme 300 ezer, akkor a teljes gyed összegével tudnak számolni. De ha az apa jövedelme 200 ezer forint (annak 33 százaléka 66 ezer forint), úgy a várható gyedből is csak 66 ezer forintot vesznek figyelembe.

A Raiffeisen a baba születési után járó családtámogatási összeget elfogadja, de a gyedet csak akkor, ha egy évnél több idő van a gyed lejáratáig. A gyed extránál van olyan bank, amelyik nem számol vele, csak ha két külön személy veszi igénybe a gyedet és a munkabért.

A bankok nem kockáztatnak

A babaváró hitelre állami kezességvállalás van – ha innen nézzük, talán túl kockázatkerülőnek tűnik a bankok zöme azzal, hogy a terhestáppénzt vagy más kismamajövedelmeket nem fogadnak el.

Nyilván az állam sem tud minden bebukott hitelért jótállni. A bebukott hiteleket a 0,5 százalékos kezességvállalási díj kellene, hogy fedezze. Tehát ha fél százaléknál többen nem fizetik vissza a babaváró hitelt, akkor probléma lehet. Valkó András feltételezi, a bankok kötve vannak, hogy ne legyen ennél sokkal több a bedőlt hitel.

Logika amúgy nincs benne, miért lenne „rosszabb” jövedelem a táppénz, mint mondjuk a gyes – holott előbbi feltehetőleg jóval magasabb összeg. Táppénz után az emberek vissza szoktak menni dolgozni, a kismamák pedig miután a gyerek megszületett, cseperedett, és közösségbe jár, szintén visszamennek dolgozni. Hogy a bankok miért diszkriminálják a táppénzt, nem tudni, ők a kockázatkezelési szabályzatokra hivatkoznak.

Valkó András amúgy arra számít, hogy lesz változás ezen a téren a babaváró hitelnél.

Sokszor nem elég a jtm-nek megfelelni

Kérdeztük, hogy lehet, hogy elutasítják a kérelmet úgy, hogy a jtm szempontjából megkaphatná a család a kért összeget. Valkó hangsúlyozta, a jtm csak egy plafon, amit minden (200 ezer forint feletti hitelnél) alkalmazni kell.

A jtm-szabályokon 2019. július elsejétől változtatott az MNB, a jelzáloghitelek kamatkockázatának mérséklése érdekében. Az öt évnél hosszabb futamidejű jelzáloghiteleknél differenciált lett a jtm, aminek célja, hogy a lakosságot a fix kamatozású jelzáloghitelek felé terelje. A jövedelmi küszöb is módosult 400 ezer forintról 500 ezerre.

A bank dönt, és gyakori, hogy a jtm-megfelelés ellenére nem kapják meg az igénylők a maximális babavárót. Jellemzően kisebb igazolt bér (200 ezer forint/család) esetén már nem adják meg a 10 millió forintot. Előfordul, hogy valaki kis csúszással tudja csak fizetni a meglévő hiteleit, vagy kicsúszik a folyószámla hitelkeretből – ezt kockázatnak tekintik a bankok, és kurtítanak az összegen.

De volt már rendszer-, illetve ügyintézői hiba is, ami miatt kisebb összeget ajánlottak – ezeket persze lehetett orvosolni. A múlt héten például 800 ezer forintos családi bevétel is kevésnek bizonyult egy 40 ezer forintos törlesztőrészlet mellett a maximális babaváró hitel igényléséhez. Holott bőven teljesíti a jtm-előírást, hiszen a 10 millió forintos 20 évre felvett babaváró hitel induló törlesztőrészlete 45 834 forint. Időközben ez fokozatosan csökken, mivel a kezességvállalási díj is folyamatosan csökken, ahogy fogy a fennálló tartozás, és az utolsó évben kevesebb mint 42 ezer lesz a törlesztőrészlet.