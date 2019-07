Babaváró hitel: sokan kapnak kevesebb pénzt, mint amennyit ígértek nekik

Legtöbben meglévő hitelük kiváltására és ingatlanvásárlásra kérik a babavárót. A hitel igénylésénél egyelőre sok az apró gyermekbetegség, ami miatt gyakori a pluszkör az ügyfeleknél és a bankoknál is – számolt be tapasztalatairól Valkó András szakértő. Ahány bank, annyi elbírálás, megesik, hogy az egyiknél megkapható a hitelmaximum, a másiknál csak a harmada. Ha valakinek nem sürgős az ügy, inkább várjon még pár hetet, amíg letisztulnak a dolgok, eltűnnek a bizonytalanságok – tanácsolja.

TB-igazolás, külföldi munka

Mint írtuk, az OTP-nél volt probléma az ideiglenes adókártya elfogadásával, azután a Teve utcában frissen kiadott tb-igazolást nem fogadta el egy-másfél napig a legnagyobb bank, ha az anyja neve nem szerepelt rajta. Mindkét probléma megoldódott, utóbbit egy központi utasítással simították el, mondván, elég a tb-igazoláson lévő információ a beazonosításhoz.

Nem tisztázott viszont jelenleg, hogy a külföldi tb-jogviszonyból mi az, amit elfogadnak a bankok, és mit nem. A jogszabály csak azt rögzíti, hogy a külföldi hatóság által kiadott igazolást el lehet fogadni, de hogy melyiket, azt nem, így bankonként eltérő a gyakorlat. Úgy tűnik, az E-104-es nyomtatványt elfogadják minden bankban, az angliai P60-as nyomtatványt már nem, viszont az osztrákok által kiadott nyomtatvánnyal nem lesz probléma, néhányat már jóvá hagytak a bankok. Szakértők azon dolgoznak most, hogy ne legyen gond az elfogadással.

A babaváró hitelhez hároméves tb-jogviszonyt kell igazolni, amiből az utolsó fél év magyar jogviszony kell, hogy legyen. Ezt minden bank meg is követeli, egyedül a Sberbank megengedőbb, jogszabály-értelmezésük szerint a teljes hároméves külföldi jogviszony is elfogadható. Náluk már volt is ilyen befogadott igénylés – döntés még nem született a hitelről, de azt mondták, ezen nem fog múlni.

Fő szabályként fél évre kell csak hazaköltözni, és hazai tb-jogviszonyt igazolni, viszont a magyar lakcímet fenn kell tartani a hitel egész futamideje alatt. Ha valaki kint dolgozott és hazaköltözik, a tb-nek jelzi ezt, és leadja az E-104-es papírt. Van olyan kormányablak, amely ez alapján le tudja igazolni a teljes tb-jogviszonyt, de van ahol csak a magyar jogviszonyról adnak igazolást. Hogy miért, azt nem tudni – egyeztetnek a kormányhivatallal, miért eltérő a megyékben a gyakorlat, melyik a jó gyakorlat. Válasz még nincs – mondta Valkó András a 24.hu-nak.

Ahány bank, annyi elbírálás

Mindenkinek azt javasolja, mielőtt belefog a hiteligénylésbe, egyeztessen szakértővel. Sok olyan apró szabály van ugyanis, amire figyelni kell, és nem biztos, hogy mindet ismeri az igénylő. A bankok gyakorlata jelentősen eltér egymástól ezért praktikusan a hitelfelvevő paramétereihez kell megkeresni a lehető legjobb ajánlatot nyújtó pénzintézetet, és ilyen mélységben nem biztos, hogy átlátják az igénylők a bankpiacot.

Valkó András példaként megemlítette, hogy az egyik igénylőnek az egyik bankban megajánlottak 6 millió forintnyi babaváró hitelt. Mire a döntés meglett, az összeg 3,4 millió forintra olvadt, azaz a felvehető maximális összeg alig több mint harmadára szerződhetett volna csak. Pedig ő a maximumra hajtott. A szakértő ismerve a piacot egy másik bankba irányította, ahol megkaphatta a 10 millió forintot.

Ha valaki a 10 millió forintra pályázik, sok múlik azon, hogy hitelfelvevői adottságai mellett melyik bank ajánlja a legtöbbet. Aki eleve nem a maximumot akarja, annak jó lehet a számlavezető bankja is. Bár még ebben az esetben is van, hogy érdemesebb máshol beadni az igénylést, hogy a megcélzott összeget megkapja.

Probléma lehet, ha valakinek készpénzes jövedelme van – van bank, amelyik a készpénzes jövedelmet próbaidő alatt nem fogadja el, van amelyik elfogadja a próbaidős jövedelmet ha bankszámlára érkezik, és van amelyik elfogad 3 hónapos készpénzes jövedelmet, de csak a próbaidő lejárta után. Nem minden bank fogad el külföldi munkaviszonyt. Babaváró Facebook-csoportjában szakértőként rengeteg apró részletkérdést taglal – ezeket átgörgetve is sok hasznos információ nyerhető ki.

Egyszerre csak egy bankkal lehet tárgyalni

A szabály az, hogy a babaváróhitel-kérelmet egyszerre csak egy bankhoz lehet beadni, azzal nem lehet gyorsítani, hogy egyszerre két, vagy több bankba is beadja valaki az igénylését, aztán majd választ az ajánlatok közül. Viszont ha nem jutnak dűlőre a bankkal, ha nem kedvező az ajánlat, ha elutasítják a hitelkérelmet, akkor újra be lehet adni, más bankhoz, egészen addig, amíg valamelyik pénzintézettel nem kötnek szerződést az igénylők. Vagyis egy család, egy babaváró hitel. Ha valaki nem akar sok kört futni, akkor is jól jöhet egy, a bankok eltérő elvárásait is jól ismerő szakértő.

Valkó András szerint tévhit, hogy ha elutasítottak egy babaváróhitel-kérelmet, akkor más banknál ne lehetne próbálkozni. A kérelmen csak arról kell nyilatkozni, hogy máshol nincs beadott igénylés, megkötött szerződés.

Sokan nem a kért összeget kapják meg

Két dolgot emelt ki a szakértő, ami nélkül nem megy a babaváró:

A házastársak közül legalább az egyiknek legyen minimum 3 éves tb-jogviszonya, és

legyenek hitelképesek.

Ha ez a két feltétel nincs meg, akkor neki sem érdemes kezdeni a babaváró igénylésének. Jó hír, hogy a hitelképességen lehet javítani. Akinek hitele, hitelkártyája, folyószámlahitele van, azokat át lehet strukturálni, például a hitelkártyák, hitelkeretek összegét le lehet csökkenteni, vagy megszüntetni, mert azok 5 százaléka akkor is beszámít a törlesztőrészletbe.

Novák Katalin államtitkár pár napja azt mondta, majdnem ezren adták már be az igénylést, és kétszázat el is fogadtak. A szakértő szerint a kérelmek zömét elfogadják, gond azonban, hogy gyakran nem azzal az összeggel ajánlanak szerződést a bankok, amennyit az ügyfél kért, vagy amennyit előzetesen ígértek, mert az összegeket alulbírálja a központ. Azt egyelőre nem tudni, miért ez a gyakorlat, de a bank ezt megteheti.

Ha nem sürgős a babaváró, érdemesebb lehet kivárni

Rugalmasság szempontjából a már említett Sberbankot emelte ki a szakértő, de rögtön hozzátette, mivel ennek híre elterjedt, a megnövekvő érdeklődés miatt nehéz hozzájuk időpontot kapni. Arra számítani kell, hogy a hitelkérelem rögzítése 1-1,5-2-2,5 órát is igénybe vehet, és addig ott kell lenni. Igényléskor némely banknál nem kell személyesen jelen lennie a házaspárnak, de szerződéskötésnél mindenképpen. Ahol ez a két dolog egybeesik, ott mindkét félnek meg kell jelennie. Ez főleg azoknál lehet fontos, akiknél közel van a szülés időpontja, hogy beleférjenek a július 31-i határidőbe a hitelkérelem beadásával.

Most nagy a roham, sokan szeretnék a szülés közeli időpontja miatt mihamarabb felvenni a hitelt, mások már március óta terveznek a babaváróval, és azzal számoltak, hogy júliusra meg is kapják a pénzt. Így háromhavi hiteligény jelenik meg egy hónap alatt, ezért Valkó András szerint, annak, akinek nem annyira sürgős, hogy még júliusban megkapják a pénzt, érdemesebb lehet augusztusig kivárni.