Erős Antónia elmondta, hogyan alakulnak ki a híradó végi csevegéseik Szellő Istvánnal

Néhány hete nagy médiavisszhangot váltott ki Erős Antónia és Szellő István rövid diskurzusa az RTL Híradó végén, amikor is arról beszéltek, hogy ők nem terveznek pihenni menni, továbbra is mondják a híreket. A beszélgetésre éppen azután került sor, hogy kiderült: Marsi Anikó és Gönczi Gábor lekerülnek a TV2 hírműsorainak képernyőjéről, mert pihenésre van szükségük a maguk mögött hagyott „nagyon kemény időszak” után. Azóta már tudjuk, Tények sem folytatódik jelenlegi formájában – erre a hírre is reagáltak az RTL-nél.

Erős Antónia most az nlc-nek beszélt a híradó végi csevegésük jelentős médiavisszhangjáról:

Ezek a beszélgetések spontán alakulnak ki, olyan témákból, amelyekről már adás előtti is beszélgetünk a szerkesztőségben. A híradó végi elköszönéseknek már-már hagyománya van nálunk az RTL-en, van olyan, aminek csak napi vagy pillanatnyi jelentése van, sok olyan van, amire már nem emlékszünk, pedig jól hangzott, és van néhány olyan, ami emlékezetes marad a tartalma miatt. Például a legutóbbi beszélgetésünkben elhangzott az a kijelentés, hogy »továbbra is mondjuk a híreket«, ami egyszerűnek tűnik de mivel a politikában és a médiában forgószélszerű változások történnek, mi ezzel is utaltunk rá, hogy az RTL Híradó stabilitása változatlan.

A média, ahogy addig ismertük, fenekestül felfordult

A híradós az interjúban arról is beszélt, hogy a médiában minden megváltozott, és bízik benne, hogy hosszú idő után „újra észhez tér a szakma”

Szerintem a mi szempontunkból jó hír, hogy talán visszatér az igazi hírverseny. Korábban a televíziós piacon sokszor nem volt más valódi híradó, így tulajdonképpen magunkkal versenyeztünk. Én abban bízom – és most nem a nézettségért való küzdelemről beszélek –, hogy újra fontos lesz, ki jut hozzá először az információhoz, és milyen gyorsan tudja azt hitelesen közreadni. Ehhez persze idő és türelem kell.

