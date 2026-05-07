Az RTL Híradója is reagált a Tények megszűnésére: zseniális fricskát látnak benne az emberek

Minden nap megszűnik és minden nap átalakul valami körülöttük

– reagálta nagy eséllyel a TV2 Tények hírműsorának megszűnésére az RTL a közösségi oldalán Szellő István és Erős Antónia képével illusztrálva. Utóbbi mellé még azt írták:

Továbbra is mondjuk a híreket

Ez történt a Tényekkel

A Tények volt a Fidesz feketekampányainak egyik központi és legnagyobb elérésű csatornája.

Juhász Péterről, az Együtt–PM volt elnökéről azt híresztelték, hogy drogos, és bántalmazza a családját – csak az ő perei miatt 150 alkalommal kellett helyreigazítást közölniük, de bocsánatot nem kértek.

Vona Gáborról, a Jobbik akkori elnökéről azt terjesztették, hogy az egyetemen melegpartikra járt, később pedig azt sugallták, hogy muszlim.

Mindenki emlékezhet arra a szalagcímre, hogy „Soros megölte volna az anyját", vagy arra a hírblokkra, amelyben sokat látott szakértő segítségével elemezték, hogy Magyar Péter megigazította a péniszét az EP-ben.

Vaszily Miklós a héten a Digital-Media Hungary kerekasztal-beszélgetésén már említette, hogy a választás után optimalizálni és konszolidálni kell a TV2 működését. Piaci hírek szerint a dolgozói állomány 15-20 százalékát is elbocsájthatják.

Szalai Vivien hírigazgatót, aki 10 éven keresztül felelt a legsötétebb lejáratásokért, már a választások után pár nappal kirúgták a csatornától. Vaszily ugyanakkor nem sokkal később tanácsadóként felvette azt a Fekete-Szalóky Zoltánt, aki azután távozott az Index főszerkesztői székéből, hogy a bíróság is kimondta, hogy az általuk terített Tisza-programból egy szó sem volt igaz.