Story.hu: Szabó Zsófi feleségül ment születendő gyereke apjához

Férjhez ment Szabó Zsófi, írta meg a story.hu saját forrásaira hivatkozva. A TV2-s műsorvezető pénteken jelentette be, hogy második gyerekével várandós.

Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban

– posztolta akkor a közösségi oldalán.

Múlt heti cikkünkbe azt írtuk, mostani párja kilétét homály fedi, a story.hu információi szerint azonban egy szír üzletember Szabó Zsófi születendő gyerekének az édesapja.

Szabó Zsófi szerelmi élete

Szabó Zsófi korábbi párjai voltak: Nagy Tamás, a Jóban Rosszban egykori gyártásvezetője, a celeb Berki Krisztián, Baronits Gábor színész és Shane Tusup – vele egy felbontott jegyességig jutottak.

Első férje Kis Zsolt volt. Lagzijuk (az elhíresült esküvői videóval karöltve) nemcsak az elképesztő fényűzésről volt híres, de az illusztris vendégseregről is. A Kiskegyed akkori számításai szerint 10 millió forintot költöttek a napra, a Blikk kalkulációja alapján az összeg a 12 millió forintot is elérhette. Később egy közös gyermekük született: Mendel.

Egyébként a celebvilág krémje felsorakozott azon az esküvőn, sőt még politikusok is. Emlékezetes, hogy Rogán Antal és akkori felesége, Rogán Cecília helikopterrel érkeztek a szabolcsi menyegzőre.

