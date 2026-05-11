szabó zsófi
Élet-Stílus

Story.hu: Szabó Zsófi feleségül ment születendő gyereke apjához

Szabó Zsófi
TV2
admin Csontos Kata
2026. 05. 11. 15:44
Szabó Zsófi
TV2

Férjhez ment Szabó Zsófi, írta meg a story.hu saját forrásaira hivatkozva. A TV2-s műsorvezető pénteken jelentette be, hogy második gyerekével várandós.

Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban

– posztolta akkor a közösségi oldalán.

Múlt heti cikkünkbe azt írtuk, mostani párja kilétét homály fedi, a story.hu információi szerint azonban egy szír üzletember Szabó Zsófi születendő gyerekének az édesapja.

Szabó Zsófi szerelmi élete

Szabó Zsófi korábbi párjai voltak: Nagy Tamás, a Jóban Rosszban egykori gyártásvezetője, a celeb Berki Krisztián, Baronits Gábor színész és Shane Tusup – vele egy felbontott jegyességig jutottak.

Első férje Kis Zsolt volt. Lagzijuk (az elhíresült esküvői videóval karöltve) nemcsak az elképesztő fényűzésről volt híres, de az illusztris vendégseregről is. A Kiskegyed akkori számításai szerint 10 millió forintot költöttek a napra, a Blikk kalkulációja alapján az összeg a 12 millió forintot is elérhette. Később egy közös gyermekük született: Mendel.

Egyébként a celebvilág krémje felsorakozott azon az esküvőn, sőt még politikusok is. Emlékezetes, hogy Rogán Antal és akkori felesége, Rogán Cecília helikopterrel érkeztek a szabolcsi menyegzőre.

Szabó karrierjéről és magánéletéről itt írtunk nemrég hosszabban:

Kapcsolódó
„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig
Ő lett a Fidesz egyik legfontosabb celebje 2025-re – a DPK-k első nagygyűlésén már műsorvezetőként virított, legutóbb pedig Orbán Viktort ábrázoló pulcsiban írt arról: „tudom, hogy a jó oldalon állok.”

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Augusztus 20-án egy ismétlés?
Menczer Tamás Bencsik András kritikájára: Bolondokkal ma nem foglalkozom
Egy lakó szerint Lázár János ki akarja szorítani őt az V. kerületi lakásából, százezres közös költséget és 12 milliós célbefizetést írtak elő neki
Hankóék botránypénze: 160 millió jutott olyan szervezeteknek, amelyeknek a tagjai ukrán zászlóval kampányoltak Orbánéknak
Lannert Judit a bizottsági meghallgatáson: Rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik