Szabó Zsófi a második gyerekét várja

2026. 05. 08. 20:19
Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban

– posztolta Szabó Zsófi pénteken a közösségi oldalán, hogy második gyermekével várandós.

 

Kacskaringós magánélet

Mostani párja kilétét homály fedi, ám arról több a tudásunk, korábban kivel alkotott egy párt Szabó. Nagy Tamás, a Jóban Rosszban egykori gyártásvezetője, a celeb Berki Krisztián, Baronits Gábor színész és Shane Tusup (vele egy felbontott jegyességig jutottak) mind párjai voltak a színésznőnek.

Egyetlen egyszer házasodott: Kis Zsolttal. A lagzi (az elhíresült esküvői videóval karöltve) nemcsak az elképesztő fényűzésről volt híres, de az illusztris vendégseregről is. A Kiskegyed akkori számításai szerint 10 millió forintot költöttek a napra, a Blikk kalkulációja alapján az összeg a 12 millió forintot is elérhette. Később egy közös gyermekük született: Mendel.

Egyébként a celebvilág krémje felsorakozott azon az esküvőn, sőt, még politikusok is. Emlékezetes, hogy Rogán Antal és akkori felesége, Rogán Cecília helikopterrel érkeztek a szabolcsi mennyegzőre.

Szabó karrierjéről és magánéletéről itt írtunk nemrég hosszabban:

Ő lett a Fidesz egyik legfontosabb celebje 2025-re – a DPK-k első nagygyűlésén már műsorvezetőként virított, legutóbb pedig Orbán Viktort ábrázoló pulcsiban írt arról: „tudom, hogy a jó oldalon állok.”

