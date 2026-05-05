Geszti Péter: Balásy sír. Felkészül Matolcsy, Mága, a tizedes meg a többiek…

Hétfőn könnyezve adott interjút a kontroll.hu-nak Balásy Gyula, a kormányzati propaganda fő végrehajtója, felajánlva cégcsoportját az államnak. Azóta sokan reagáltak ezen tettére, például Lilu és Molnár Áron, és a sorba kedd délután Geszti Péter is beállt. A reklámszakmában többéves múlttal rendelkező előadó Facebookon osztotta meg gondolatait, azzal kezdve:

Balásy sír. Megborult az első dominó. Hamarosan dől a többi is. Szinte magától.

Azzal folytatta, bár Balásy sír, azért nekünk sincs okunk nevetni.

Túlárazott és piactorzító volt az állami reklámrendszer

Geszti Péter Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a 2015 után kialakított állami reklámköltési rendszert. Állítása szerint az állami tendereken bevezetett, egységesen 15 százalékos ügynökségi jutalék jelentősen meghaladta a piaci szintet, így a konstrukció indokolatlanul magas nyereséget biztosított a kiválasztott szereplőknek, miközben többlet terhet rótt a költségvetésre.

A posztban azt is felveti, hogy az állam idővel a legnagyobb hirdetővé vált Magyarországon, és a növekvő megbízási összegek egy olyan rendszer működésére utalhatnak, amelyben a források elosztása nem kizárólag szakmai alapon történt. Balásy Gyula kapcsán úgy fogalmaz, hogy szerepe ebben a struktúrában egyfajta végrehajtóként értelmezhető.

Geszti szerint a gyakorlat nemcsak gazdaságilag volt vitatható, hanem kommunikációs szempontból is kontraproduktív: a túlzott mennyiségű, sokszor ismétlődő kormányzati hirdetések inkább ártottak, mint használtak, és hozzájárulhattak a választók egy részének elidegenedéséhez. Összegzése szerint a rendszer egyszerre volt pazarló és hatékonysági szempontból is megkérdőjelezhető.

Balásy sír. Cégein 2017-től alsó hangon 1200 milliárd forint közpénz ment át, ennek 15%-os jutaléka 180 milliárd forint. Ebből 1500 Ferrarit lehet venni. Balásynak egy tucat sincs. Ki járhat a többivel? Egy feltaláló? Egy gázszerelő? Egy utcai harcos?

– sorolta kérdéseit Geszti.

A gyűlöletkampányokban vállalt szerepet is számon kéri Balásyn

A reklámszakember úgy véli, Balásy sztorija „úgy siralmas, ahogy van”, mert a nyilvánvaló visszaéléseken túl részt vett a gyűlöletkampányok kitalálásában és kivitelezésében is.

„Mi lehet a lelkiismeretük helyén? Egy széf? Miféle mindset működik azokban, aki bombákat nyomtattak az utcai hirdetésekre fenyegetésként, és kampányvideókban magyar apákat küldtek AI üzemmódban meghalni egy kitalált és sosem létezett háborús frontra? Akik a félelemkeltésből, az ijesztgetésből, az ordas hazugságokból halmoztak fel vagyonokat? Akik cselekvő bűntársak lettek abban, hogy szénné abuzálták a magyar társadalmat? És vajon mikor jön el a pillanat, amikor előkerül a rémisztő mondat: parancsra cselekedtem?” – folytatta a kérdéseket Geszti Péter, majd posztját így zárta:

Balásy sír. Felkészül Matolcsy, Mága, a tizedes meg a többiek…

Kedden hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indított nyomozást a rendőrség Balásy-ügyben.