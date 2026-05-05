Reagált a rendőrség a Balásy-ügyben: hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak

Hétfőn nagy visszhangot kiváltó interjút adott Balásy Gyula a Kontrollnak, amelyben arról is beszélt, hogy több, a cégeihez köthető számlát zároltak az elmúlt napokban, mindenféle jelzés, bejelentés nélkül. Balásy szerint technikai okokra hivatkoztak, és hangsúlyozta, hogy több tízmilliárd forintról van szó.

Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Nemzeti Nyomozó Irodának. Azt kérdeztük:

Meg tudják-e erősíteni, hogy nyomozás zajlik?

Ha igen, milyen gyanú miatt zajlik nyomozás?

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda intézkedett a cégek számláinak zárolásáról?

Ha igen, mekkora összegben zároltak számlákat, és miért?

Tanúkihallgatásra került-e már sor?

A rendőrség azt közölte:

a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént. A fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A NAV megkeresésünkre mindössze annyit reagált, hogy konkrét ügyben nem adhat tájékoztatást.

Balásy Gyula az interjúban arról is beszélt, hogy „semmilyen jelzés nem érkezett felé az elmúlt napokban sem a régi, sem a hamarosan hivatalba lépő új kormány részéről, de azt érzékelte, hogy a megrendelők nem merik folytatni velük a munkát, sokan visszamondtak megrendeléseket.” Arra a kérdésre, hogy tart-e a leendő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vizsgálataitól, úgy válaszolt, „nem tudom, mi alól kéne tisztáznom magam”. Megismételte: jogszerűek működtek, szerinte ezt rengeteg dokumentum bizonyítja. Emellett megjegyezte: nem hallgattak ki az ügyben még az NNI-sek senkit a cégeitől.

Mit kell tudni Balásy Gyuláról?

A NER alatt milliárdossá váló Balásy Gyula és a hozzá köthető Lounge-csoport felelt a kormányzati propaganda népszerűsítéséért, de emellett számos egyéb feladatot is kaptak. Balásy cégei a reklám- és médiaügynökségi feladatokon túl rendezvényszervezéssel és egyéb kommunikációs szolgáltatásokkal is foglalkoznak. Legfontosabb megrendelői az elmúlt években az állami szektorból kerültek ki, cégei rendszeresen megnyerték a kormányzati kommunikációs tendereket, így többek között olyan kampányokat valósíthattak meg, mint a „Stop Soros!” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!”, de az ő nevéhez fűzödtek a „Magyarország jobban teljesít!” kék plakátos kormányzati hirdetések is.

Vállalkozása igazán 2016 után robbant be, az elmúlt tíz évben hatalmas bevételekhez jutott a kormányzati kampányoknak és állami kommunikációs megbízásoknak köszönhetően. A Forbes 2025-ös gazdaglistájának 37. helyén állt, 78,7 milliárd forintjával, a vagyona az azóta végrehajtott megbízások révén valószínűleg még tovább növekedett. Legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a választás előtt pár nappal is elnyert egy 3 milliárdos keretösszegű megállapodást a Honvédelmi Minisztériumtól. Rogán minisztériuma pedig négy, bruttó 21,9 milliárdos összegű szerződést kötött még január-március között Balásy cégével.

