Lilu Balásy Gyulának: Haver, te nem felajánlod a vagyonod, hanem visszaadod

2026. 05. 05. 06:29
A minap lapunk is beszámolt arról, hogy Balásy Gyula, a NER egyik befolyásos, több tízmilliárdos vagyon felett diszponáló üzletembere, a kormányzati kommunikációs tenderek fő nyertese felajánlotta a cégcsoportját az állam részére. A kormánypropagandát a gyakorlatba átültető cégvezető minderről a Kontrollnak adott interjújában beszélt.

A hírrel Lilu is találkozott, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztotta azt tovább, hozzáfűzve:

Egy hónapja ez mémnek is erős lett volna. Ma egy hír. Megcsináltuk. Nem fogom fel még.

A műsorvezető nem sokkal később Balásy lebegő tihanyi luxusvillájáról is megosztott egy fotót, utóbbihoz azt írta:

„Haver, te nem felajánlod a vagyonod, hanem visszaadod.”

