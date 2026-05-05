Molnár Áron Balásy Gyulának: Az interjúdnak egyetlen oka van, félsz a tetteid következményeitől

Balásy Gyula, a NER egyik kedvenc vállalkozója, a kormánypropagandát a gyakorlatba átültető cégvezető a Kontrollnak adott interjút a minap, melyben azt mondta, felajánlotta a cégcsoportját az állam részére.

Az interjút Molnár Áron színész-aktivista is végignézte, nemrég az Instagram-oldalán posztolt róla. Bejegyzésének a Balásy Gyula könnyeiről címet adta.

A könny felszárad, a bűnök nem. Gyula, Gyula. A »pár közbeszerzés«, amiről az interjúdban beszélsz, amit nyertetek, csak az egyik cégedben 751 közbeszerzés. Átvertétek a magyarokat, a Fidesz hazug kampányát toltátok éveken keresztül, mérgezve ezzel a köztereket, a magyarok elméjét és lelkét. »Stop Soros«, »Állítsuk meg Brüsszelt«… többek között ezeket »köszönhetjük« neked, nektek. Rogán Antal egyik fő katonája voltál a hazugsággyárban. Mindezt közpénzből, a mi adófizetői forintjainkból.

„Nem, nem Gyula. Ez nem úgy van, hogy most te elsírod a bánatod. Hány magyar ember, gyerek, család sírt és szakadt szét a hazugságaitok miatt, míg te csak gazdagodtál, és szartál arra, hogy mit okozol a magyar társadalomban. Az interjúdnak egyetlen oka van. Félsz a tetteid következményeitől! Soha nem szólaltál volna meg, soha nem sírtál volna, ha a Fidesz győz. Maradt volna az arrogáns, pökhendi stílusod, és ugyanúgy loptál volna tovább. És ne gyere nekem a családod jövőjével. Gondoltál volna erre akkor, amikor a magyar családoknak próbáltátok kimosni az agyát a Fidesz hazugságaival. Az igazság az, hogy azért szólaltál most meg, mert zárolták a bankszámláidat. Mert nem sikerült külföldre menekíteni a pénzeiteket. Ezért sírsz te, Balázs. Mert nem hitted volna, hogy ennyire gyorsan szembejön a valóság és a törvény”

– írta bejegyzésében Molnár, hozzátéve:

Minden tettedért felelned kell, és nincs az a könny, amely jóváteszi azt a pusztítást és bűnt, amit okoztatok a magyar társadalomban mentálisan. Következmények, Gyula… következmények.

Kajdi Csaba is kommentelt

A színész-aktivista posztja alatt Kajdi Csaba modellügynökség-tulajdonos is hagyott kommentet, ebben azt írta: az interjú nézése közben csak azt érezte, hogy eltűnt az arrogancia, és egy színlelt megbánás van Balásy szavai mögött, hátha így megúszhatja a büntetést.

Beismerés, hogy bűnös, beismerés, hogy jogtalanul gazdagodott, de bűntudat nincs ebben, csak gyávaság és megalkuvás! Elárulja a bukott hatalmat, és menekülni szeretne! Ez egy vádalku! Nekem nem kellene a felajánlása, inkább álljon bíróság elé, és számoljon el tisztességesen! És, ha elmarasztalják, akkor vállalja minden következményét!

– zárta sorait Kajdi.

Lilu is reagált

Az interjúval Lilu is találkozott, ő a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében üzent Balásy Gyulának.