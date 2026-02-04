G.w.M: Hiába fújják a rasszista lufit, emlékeim szerint még nem ült ott cigánylány a külügyminiszter mellett

A hatvani DPK-gyűlésen Orbán Viktor azt üzente a magyarországi cigányságnak, hogy vegyék fel a munkát és küldjék iskolába a gyerekeiket. Mint elmondta, már most nagyon sok cigány család él a felkínált lehetőségekkel. Erre a beszédre azt követően került sor, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter „belső tartaléknak” nevezte a romákat.

A miniszterelnök szavaira a minap Gáspár Bea és Gáspár Győző videóban reagáltak. Elmondták, hogy számukra öröm, hogy Orbán arról beszélt, mennyi cigány ember jut munkához ma hazánkban.

Igazat szólt a miniszterelnök úr, amikor azt mondta, hogy egyre több a diplomás cigány, sőt megduplázódott azok száma a cigányság körében, akiknek van érettségijük. Ne felejtsd el, Evelin is a Külügyminisztériumban dolgozik!

– mondta el Gáspár Bea, utalva lányukra, Gáspár Evelinre, aki a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensi pozícióban: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségimédia-platformjait szerkeszti.

G.w.M is a magyarországi romák helyzetéről beszélt

Gáspárékhoz hasonlóan Varga Márk, művésznevén G.w.M is készített egy videót arról, hogy milyen területeken tudnak elhelyezkedni a hazai romák.

Ez a nem mindegy, amikor egy miniszterelnök azt mondja, hogy a cigányság szárnyát nem lehet levágni, hagyni kell szárnyalni bennünket. Egyetértek, és valóban így van. Az elmúlt években számtalan támogatást kaptak a romák, amivel sokan éltek is, ebben jócskán benne van a keze. Folyamatos integrálás van évek óta, gyerekek, és elég erősek az eredmények: cigány orvos, cigány ügyvéd, sikeres vállalkozók, cigány rendőrök, cigány diplomaták lettek

– sorolta a rapper, majd így folytatta:

A rasszista lufira annyit reagálnék: hiába fújják ezt páran, emlékeim szerint még nem ült ott a külügyminiszter mellett cigánylány, akárhogyan gondolkodok. Szóval ez is egy üzenet. Evelin, ezúton gratulálok neked, és büszkék vagyunk rád!

G.w.M hangsúlyozta, hogy mindannyiunk érdeke a békére és biztonságra való törekvés.

„Nem kell egymás ellen lenni, nem kell egymást bántani. Nem szabad provokációra felülni, hanem szeretetben és tiszteletben kell élni. Nem szabad hagyni, hogy az etnikumok bántsák egymást, bármi miatt is” – mondta, hozzátéve: „Isten előtt egyek vagyunk, áldás, békesség mindenkire.”

Lázár János kijelentésére is érkeztek reakciók

Lázár János januárban, a balatonalmádi lakossági fórumán beszélt a cigányok integrációjáról.

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság

– mondta akkor a miniszter.

Megszólalásán sokan felháborodtak, nyilvánosan reagáltak, köztük roma közéleti szereplők is:

Lázár egyébként a Fidesztől meglepő módon utóbb bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott, mondván, hogy félreértették a szavait.

Január végén több száz ember gyűlt össze a Kossuth tér mellett tartott tüntetésen, amit Lázár szaros vécés cigányozása váltott ki. A demonstrációról készült képgalériánk.