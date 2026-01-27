Caramel: Mi, cigányok, szívesen takarítunk szaros vécét, ugyanúgy, ahogy a magyar emberek!

Molnár Ferenc Caramel meglepődött, amikor a keddi Reggeliben Lázár János múlt heti megszólalásáról kérdezték a véleményét.

Mélyen sértő volt

– kezdte az énekes, aki kereste a szavakat, hogy kifejezze gondolatait a témában.

Nekem nagyon rosszulesett. Őszinte leszek, amikor először meghallottam ezt a nyilatkozatát a miniszter úrnak, nekem konkrétan hányingerem lett a kifejezésektől. A magyar egy csodálatos nyelv, szóval szerintem teljesen indokolatlan egy szaros vécével egy kontextusba helyezni a komplett magyar cigányságot. Nekem ez gyomorba vágó volt!

– fejtette ki Caramel, aki elmondása szerint az egész életét próbálta úgy élni, hogy soha ne hozzon szégyent sem a cigányságra, sem a magyarságra. Megismételte, hogy indokolhatatlannak tartja Lázár megjegyzését.

Kiemelte továbbá, hogy szerinte kommunikációban, retorikában Lázár János „a csúcs”, és azt sem tartja kizártnak, hogy tudatos politikai húzás volt részéről ez a megszólalás.

Mit mondott Lázár János a cigányokról?

Az építési és közlekedési miniszter a múlt csütörtöki balatonalmádi lakossági fórumán egyebek mellett ezt mondta:

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

Lázár kijelentése széles körben felháborodást keltett, aminek hatására a miniszter szombaton, a Fidesz kaposvári fórumán bocsánatot kért.

Caramel: Összetartozunk

Mindannyian felelősek vagyunk, nem csak a közéletben. Minden egyes jóérzésű ember felelős az összes többi magyar emberért. Ez egy közös haza. Én mindig azt mondom, hogy összetartozunk és együtt kell tolnunk ennek az országnak a szekerét. Mi, cigányok, egyébként szívesen takarítunk szaros vécét, ugyanúgy, ahogy a magyar emberek! Ma, Magyarországon ugyanúgy takarítanak szaros vécét cigány emberek, meg magyar emberek is, zokszó nélkül

– mondta el az interjú végén a Reggeliben Molnár Ferenc Caramel.

Az énekes nem először beszél az összetartozás fontosságáról, egy tavaly tavaszi koncertjén szenvedélyes beszédet tartott a témában.