Lakatos László WC-kefével a kezében reagált Lázár János kijelentésére a romákról

Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön, balatonalmádi lakossági fórumán a cigányok integrációjáról beszélt.

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság

– mondta egyebek mellett a miniszter.

Megszólalásán sokan felháborodtak, nyilvánosan reagáltak. Így tett többek között

Magyar Péter , a Tisza Párt elnöke,

, a Tisza Párt elnöke, Molnár Áron , politikai aktivizmusa révén is ismert színész,

, politikai aktivizmusa révén is ismert színész, és Orsós János, a miskolci Doktor Ámbédkar iskola alapítója és oktatója.

A nyilatkozatot Lakatos László humorista sem hagyta szó nélkül.

Ezt üzente Lakatos László Lázár Jánosnak

A standupos Instagramra egy olyan képet tett ki, amin WC-kefét tartva mosolyog a kamerába.

Komolyan elgondolkodtam, hogy a mikrofont lecserélem, elhagyom a standupos pályát, és új területen próbálom ki magam! Lázár Janikám!! Nagy ötlet, van kedved betaníthatsz személyesen! Csókollak

– fűzte hozzá a fotóhoz.

