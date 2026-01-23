Lakatos László WC-kefével a kezében reagált Lázár János kijelentésére a romákról

Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön, balatonalmádi lakossági fórumán a cigányok integrációjáról beszélt.
Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság
– mondta egyebek mellett a miniszter.
Megszólalásán sokan felháborodtak, nyilvánosan reagáltak. Így tett többek között
- Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke,
- Molnár Áron, politikai aktivizmusa révén is ismert színész,
- és Orsós János, a miskolci Doktor Ámbédkar iskola alapítója és oktatója.
A nyilatkozatot Lakatos László humorista sem hagyta szó nélkül.
Ezt üzente Lakatos László Lázár Jánosnak
A standupos Instagramra egy olyan képet tett ki, amin WC-kefét tartva mosolyog a kamerába.
Komolyan elgondolkodtam, hogy a mikrofont lecserélem, elhagyom a standupos pályát, és új területen próbálom ki magam! Lázár Janikám!! Nagy ötlet, van kedved betaníthatsz személyesen! Csókollak
– fűzte hozzá a fotóhoz.
