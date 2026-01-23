lakatos lászlólázár jános
Lakatos László WC-kefével a kezében reagált Lázár János kijelentésére a romákról

2026. 01. 23. 19:10
Az építési és közlekedési miniszter korábban arról beszélt, „valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót”. Szerinte ekkor jön jól a „belső tartalék”, ami az ő értelmezésében a magyarországi cigányságot jelöli.

Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön, balatonalmádi lakossági fórumán a cigányok integrációjáról beszélt.

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság

– mondta egyebek mellett a miniszter.

Megszólalásán sokan felháborodtak, nyilvánosan reagáltak. Így tett többek között

A nyilatkozatot Lakatos László humorista sem hagyta szó nélkül.

Ezt üzente Lakatos László Lázár Jánosnak

A standupos Instagramra egy olyan képet tett ki, amin WC-kefét tartva mosolyog a kamerába.

Komolyan elgondolkodtam, hogy a mikrofont lecserélem, elhagyom a standupos pályát, és új területen próbálom ki magam! Lázár Janikám!! Nagy ötlet, van kedved betaníthatsz személyesen! Csókollak

– fűzte hozzá a fotóhoz.

 

Lakatos László (@deego233) által megosztott bejegyzés


