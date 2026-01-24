Nógrádmegyer polgármestere közleményben reagált Lázár János nyilatkozatára, amelyben a miniszter a magyarországi cigányság szerepét a vasúti mosdók takarításához kötötte. Rácz Roland szerint cigány polgármesterként kötelessége kiállni az emberi méltóság és az egyenlőség elvei mellett.

A településvezető hangsúlyozta: nem a kétkezi munkavégzéssel van a probléma, hanem azzal, hogy a miniszter kizárólag ilyen szerepben képes elképzelni a cigány magyarokat. Szerinte Lázár János nyilatkozata egy olyan szemléletet tükröz, amely „tartalékként, migránspótló csoportként” beszél a cigány emberekről, és megkérdőjelezi helyüket a magyar társadalomban.

Ez nem véletlen elszólás, és nem az első ilyen megnyilvánulás. Elfogadhatatlan, hogy egy miniszter így szóljon magyar állampolgárokról

fogalmazott. Hozzátette: pártállástól függetlenül nincs helye a magyar közéletben az ilyen hangnemnek és gondolkodásnak.

A cigány emberek magyar állampolgárok, a magyar nemzet részei. Nem tartalékok, nem eszközök, nem alárendeltek. Ugyanaz a méltóság és ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint bárki mást.

Lázár: A tartalék a cigányságban van

Lázár János csütörtökön, a Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon beszélt a demográfiai problémákról, és ezzel összefüggésben arról, hogy szerinte „a tartalék a magyarországi cigányságban van”. A miniszter úgy fogalmazott: ha nincs elegendő migráns, aki bizonyos munkákat elvégezne – például a vasúti mosdók takarítását –, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, amelyeket a cigányság jelent. Lázár hozzátette: a kormány „lehetőséget biztosított több százezer cigány fiatal számára a tanulásra és a munkára”.

A fórumról készült videót Magyar Péter tette közzé a Facebookon. A Tisza Párt elnöke szerint Lázár kijelentése „túlment minden határon”, és úgy fogalmazott, hogy a miniszter nem véletlenül, hanem szándékosan mondta el, szerinte milyen szerepet szán a kormány a cigányságnak, bejegyzését pedig azzal zárta:

Elég volt! Lázár János takarodjon a közéletből!

Kis Grófo és Lakatos László is megszólalt

Kis Grófo hosszú Facebook‑posztban fejezte ki felháborodását Lázár János balatonalmádi kijelentése miatt.

A zenész szerint semmilyen politikai szereplőnek nincs joga hátrányosan megkülönböztetni a cigány közösséget,

különösen nem egy olyan kormány alatt, amely a cigányság ügyével külön államtitkárságot foglalkozik.

A hozzászólások között többen felidézték, hogy Kis Grófo korábban többször kiállt a kormány mellett; erre ő azt válaszolta, hogy nem embereknek akar megfelelni, hanem „a Jóistennek”, és mindenkinek saját magának kell belátnia, ha rossz döntést hoz.

Nyilvánosan reagált Lázár nyilatkozatára reagáltak Lakatos László humorista is: ő egy WC‑kefés fotóval gúnyolta ki a minisztert, azt írva, akár pályát is módosítana, ha Lázár személyesen betanítaná.

A miniszter bocsánatot kért

A szombaton tartott kaposvári DPK-gyűlésen Lázár külön köszöntötte a somogyi cigány magyarokat, akikkel szerinte évtizedek óta együtt dolgoznak, majd arról beszélt, hogy szerinte „minden magyar embernek dolgoznia kell”, és a Fidesz feladata az, hogy munkát teremtsen mindenkinek, ahelyett hogy bevándorlókra támaszkodna. Hangsúlyozta: amikor erről beszél, akkor minden cigány és nem cigány magyarra ugyanúgy gondol.

Kiemelte a munkások megbecsülését, külön köszöntve a fizikai dolgozókat és a takarítókat. Lázár elismerte, hogy a balatonalmádi mondatai egyeseket megbántottak, és ezért bocsánatot kért, különösen a cigány magyaroktól. Hozzátette: az elmúlt 25 évben mindig értük dolgozott, és soha nem ellenük.

Török Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Lázárnak már másodszor kellett bocsánatot kérnie, ami zokatlan jelenség a Fidesz kampányában: egyszerre ritka a hibázás elismerése és a nyilvános elnézéskérés. Lázár néhány hete már egyszer bocsánatot kért, amiért egy Tisza Párt–jelöltet „szlováknak” nevezett, és azt mondta, magyar jelölteket kellene indítani.

A politológus értékelése szerint a Fidesz kampánya tartalmilag nem változott jelentősen, de Lázár előtérbe állítása új helyzetet teremt: egyszerre jelent kockázatokat és új mintákat is.