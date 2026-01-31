„Lázárnak nincs bocsánat” – tüntetés a miniszter botrányos kijelentése miatt

Cikkünk frissül!

Pár százan tüntetnek Lázár János építési és közlekedési miniszter szaros mosdós cigányozása miatt a Kossuth tér melletti Alkotmány utcában, amit egy balatonalmádi lakossági fórumon mondott a magyarországi cigányok munkalehetőségeire utalva, ami akkora felháborodást okozott, hogy után pár nappal később bocsánatkérésre kényszerült. A tüntetés műsorvezetője egy Lázár fejével díszített vécékefét mutatott fel.

„Egy miniszter mondott általánosító, káros kijelentést. Amikor egy miniszter mond ilyet, annak súlya van. Súlya van mert felelős a sorsunkért. Súlya van, mert a szélsőséges pártok felbuzdulnak rajta. Súlya van, mert elszaporodhatnak a rasszista támadások. Meg kell mutatnunk, hogy ezt nem hagyjuk. Ezért nincs bocsánat és nincs felejtés” – fogalmazott Lakatos Dóri, Lakatos Menyhért író unokája, aki elmondása szerint Lázár beszédét hallva másokkal együtt ő is leírhatatlan magányt érzett.

„Üzenjük Lázár Jánosnak és mindenkinek, aki így gondolkodik, hogy mi nem kevesebbek, nem tárgyak, nem hasonlatok, nem szitokszavak és nem tartalékok vagyunk. Emberek vagyunk, magyar állampolgárok” – mondta a következő felszólaló, Kata.

„Apukám azt mondta, hogy ha tanulunk, akkor bármi lehet belőlünk. Én apukámnak szeretnék hinni és nem Lázár Jánosnak” – jelentette ki Orsós János tanár, aktivista, aki szerint Lázár vécékefés hasonlata beleillik abba a kormányzati narratívába, ami már 15 éve uralkodik. Szerinte most Magyarországon sokkal kevesebb a lehetőségük cigánygyerekeknek, hogy bármik is legyenek és sorolta azokat az intézkedéseket, amelyek elzárják a szegények útját az érvényesüléshez.