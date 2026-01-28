A Nagy Ő: három nővel vacsorázott Stohl András, majd kettőt hazaküldött, hogy Kiara Lorddal maradhasson kettesben

Három nővel, Pannával, Krisztával és Kiara Lorddal ment randizni Stohl András keddi epizódjában. Vacsorára voltak hivatalosak, ám a hangulat nem volt kellően oldott. Így egy ponton Stohl úgy döntött, két nőt hazaküld, hogy a desszertet már kettesben fogyaszthassák el az egyik érte küzdő hölggyel.

A színész-műsorvezető úgy döntött, Pannát és Krisztát hazaküldi, hogy a felnőttfilmes Kiara Lorddal töltse az este további részét.

Randizni nem lehet 3 lánnyal, csak eggyel. Azt szeretném, hogy az a lány maradjon itt, aki ma a legönazonosabb volt. Vele eszem meg a desszertet. Kiara.

A felnőttfilmes tartalomgyártó szerint az est fénypontja volt, mikor Stohl mellette döntött. Oda is szúrt a többieknek.

Hát el lettek küldve egy vacsoráról! Ez azt jelenti, hogy annyira kellemetlen a társaságod, hogy inkább megszabadulnak tőled.

Később Stohl szüntelenül bókolt vacsorapartnerének: