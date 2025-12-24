víznyelőcsatornalakóhajóvideó
Videón, ahogy víznyelőbe borul egy lakóhajó Angliában

2025. 12. 24. 13:28

Drámai események zajlottak le december 22-én hajnalban, Angliában, a shropshirei Whitchurch térségében, a Langollen-cstornán.

Nem sokkal fél öt előtt a csatorna medrében egy víznyelő nyílt meg és elementáris erővel kezdte el magához húzni a vízen úszó lakóhajókat – írja a brit Metro.

A víznyelőbe két hajó esett bele, további négy még időben megfeneklett. Az egyik, a víznyelő szélétől alig 16 méterre megfeneklett hajó tulajdonosa, Paul Smith-Storey, aki Narrowboat Life Unlocked nevű YouTube-csatornáján azt mutatja be, milyen az élet egy csatornákra tervezett, keskeny lakóhajón, videóra vette, ahogy egy lakóhajó a víznyelőbe borul (a lenti videón 4.00 perctől).

A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, a hajókról szerencsére mindenkinek sikerült időben lemenekülni, de tíz ember otthona lakhatatlanná vált. A szakemberek egyelőre nem tudják, mi okozhatta a hatalmas víznyelő kialakulását.

