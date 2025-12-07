sztárban sztár all starstv2
A TV2 nagy bejelentése: újra lesz Exatlon Hungary, az RTL-től visszatérő Gelencsér Tímea is műsorvezető lesz

2025. 12. 07. 21:50
A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars fináléjában nagy bejelentést tett a TV2, amit a héten úgy promóztak be: „az év televíziós bejelentését” láthatják majd a tévénézők.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója jelentette be élő adásban: néhány év szünet után visszatér az Exatlon Hungary.

A két műsorvezető: Palik László és Gelencsér Tímea lesz. Utóbbi néhány hónapja átigazolt az RTL-hez, de most visszatért a TV2-re.

