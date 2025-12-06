Közel 45 méteres a világ legmagasabb karácsonyfája

Egy angliai mamutfenyő lett hivatalosan a világ legmagasabb élő karácsonyfája – írja a BBC.

A northumberlandi Cragside-ben álló, az 1860-as években ültetett fa 44,7 méter magas (összehasonlításképpen: egy tízemeletes panelház nagyjából 30-35 méter) a feldíszítéséhez 800 méternyi fényfüzért, használtak fel, melyeken összesen 1320 színes égő világít.

Carl Saville, a Guinness világrekordok döntnöke azt nyilatkozta, nagy megtiszteltetés volt számára megadni a fának az elismerést, amit megérdemel.

A világ valaha volt legnagyobb, 64,6 méteres karácsonyfáját 1950-ben, Seattle-ben állították fel az ugyanabban az évben megnyitott Northgate bevásárlóközpontnál.

Miután a fát kivágták, a szállíthatóság miatt levágták az ágait, amiket a felállítás után visszaerősítettek a törzsre. Mivel a fának eredetileg csak 20 méteres magasságtól nőttek ágai, több, más fákról levágott ágakat is a törzséhez erősítettek a tökéletes látvány kedvéért. Miután felállították, a fenyőt 3600 égővel díszítették fel, melyeket külön generátor táplált árammal.