házasság első látásratv2
Élet-Stílus

„Milyen puszi meg ölelés?! Nem puszi történt!” – Anna és Peti megint összevesztek azon, mi volt köztük

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 05. 07:03
TV2

A Házasság első látásra legutóbbi részében látszólag kibékült Anna és Peti, miután hetekig azon drámáztak, hogy:

  • Anna szerint csókolóztak,
  • Peti szerint maximum egy szájrapuszi volt köztük, amit felesége többnek gondolt.

Mindenesetre, hogy továbbléphessenek, Peti bocsánatot kért Annától, majd a pároknak szervezett közös vacsoránál újra beszélgetni kezdtek. Annát az érdekelte, miért várt eddig Peti a bocsánatkéréssel, és miért tagadta le, ami köztük volt.

– Miért mondtad, hogy nem történt semmi?

– Amikor megvolt a közeledés, a puszi, az ölelés…

– Milyen puszi meg ölelés?! Még mindig itt tartunk? Közel engedtelek magamhoz, te meg még mindig letagadod… Nem puszi történt!

Peti szerint ő nem tagad le semmit, elvégre „semmi nem történt köztük”.

Egy hónapja házas embereknél csókon meg puszin vitatkozunk, és úgy van előadva, mintha kajak szétbasztuk volna az elmúlt két hetet.

Később Rita avatkozott közbe, aki Annától érdeklődött csóktémában:

–A nyelvetek átért a csókolózás közben?

–Kérlek! Persze, igen!

– felelt Anna.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Maglódi polgármester: Drog szempontjából Maglód nem áll rosszul, nem örülünk, hogy T. Danny miatt emlegetnek
Az Interpol vörös listájára kerül a börtön elől megszökött Fürst György
Michelle Wild a gyerekeiről: 11 év van köztük, és nagyon más személyiségek
Molnár Áron: Egy 74 éves lelkészt előállítanak, de a gyereket felrúgó rohadék szabadlábon van, mert a spanja fideszes
Visszatért a közvélemény-kutatók háborúja: a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mérnek, a függetleneknél elhúzott a Tisza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik