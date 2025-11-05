„Milyen puszi meg ölelés?! Nem puszi történt!” – Anna és Peti megint összevesztek azon, mi volt köztük

A Házasság első látásra legutóbbi részében látszólag kibékült Anna és Peti, miután hetekig azon drámáztak, hogy:

Anna szerint csókolóztak,

Peti szerint maximum egy szájrapuszi volt köztük, amit felesége többnek gondolt.

Mindenesetre, hogy továbbléphessenek, Peti bocsánatot kért Annától, majd a pároknak szervezett közös vacsoránál újra beszélgetni kezdtek. Annát az érdekelte, miért várt eddig Peti a bocsánatkéréssel, és miért tagadta le, ami köztük volt.

– Miért mondtad, hogy nem történt semmi? – Amikor megvolt a közeledés, a puszi, az ölelés… – Milyen puszi meg ölelés?! Még mindig itt tartunk? Közel engedtelek magamhoz, te meg még mindig letagadod… Nem puszi történt!

Peti szerint ő nem tagad le semmit, elvégre „semmi nem történt köztük”.

Egy hónapja házas embereknél csókon meg puszin vitatkozunk, és úgy van előadva, mintha kajak szétbasztuk volna az elmúlt két hetet.

Később Rita avatkozott közbe, aki Annától érdeklődött csóktémában:

–A nyelvetek átért a csókolózás közben? –Kérlek! Persze, igen!

– felelt Anna.