Alig ért véget a halloween, máris itt az első karácsonyi reklámfilm

A legnagyobb cégek időtlen idők óta készülnek szezonális termékekkel és különleges reklámfilmekkel az év végi ünnepek időszakára, amikor az emberek a legtöbb pénzt költik egész évben. A hirdetők között egyfajta presztízsharc alakult ki azzal kapcsolatban, hogy kié az év legjobb, legemlékezetesebb, leghangulatosabb karácsonyi reklámja.

Nagy Britanniában idén a Marks & Spencer (M&S) indította be a szezon egy olyan lépéssel, ami a karácsonyi reklám reklámjaként értelmezhető. A cég november 3-án, vagyis a halloweeni hétvégét követő hétfőn tette elérhetővé élelmiszer-üzletágának karácsonyi reklámját, első körben exkluzívan a Sun című bulvárlap olvasói számára.

Az ünnepi hangulatot és a karácsonyi stressz kettősségére alapozó másfélperces videó főszereplője Dawn French humorista és színésznő, akit a magyar nézők legutóbb Kenneth Branagh Halál a Níluson című Agatha Christie-adaptációban láthattak, egy jelenetben pedig feltűnik Tom Kerridge sztárszakács is.

A Marks & Spencer korábban a divat-üzletágával volt jelen Magyarországon, de 2017-ben az utolsó üzleteit is végleg bezárta.

A brit karácsonyi reklámok versenyének hagyományosan a John Lewis prémium-áruházlánc az egyik legerősebb versenyzője. A cég általában november közepén jelenteti meg karácsonyi reklámjait. A tavalyi egy testvérpárról szólt, illetve arról, hogy az egyikőjük az utolsó pillanatban keres a másiknak ajándékot a John Lewis egyik boltjában, ahol Narnia-szerűen az egyik ruhaállvány mögött visszatér kettejük múltjába.