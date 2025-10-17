házasság első látásratv2farmsanya
Élet-Stílus

Házasság első látásra: Sanya szerint a nyitott kapcsolat lenne a legjobb Ritával

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 17. 13:52
TV2

A nászútról hazatérve összeköltöztek a párok a Házasság első látásra legutóbbi adásában. Rita és Sanya persze a nászúton is hajba kaptak, de hazatérve sem lett jobb a helyzet.

Ugyanakkor Rita próbálkozott a kapcsolat normalizálásával. Elmondta férjének, hogy igyekszik mindent megtenni majd, hogy valamerre azért alakuljon a kapcsolatuk.

Én maradnék a barátság mellett. Vagy ha már házasság, akkor ez legyen egy nyitott házasság. Szerintem az azért jó dolog, mert nincsenek elvárások, kérések, kompromisszumok. Csak jól élünk egy közösségben.

Rita szerint „ez nem az ő világa”, inkább próbálják harmonikusabbá tenni a kapcsolatukat.

Sanya továbbvitte a nyitott házasság ötletét, habár hozzátette, hogy maga sincs tisztában a fogalommal, így utánanézne a dolgoknak.

Ezt csak azért nevezem így, mert házasok vagyunk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Felfogtam, amit tettem, de megmagyarázni nem tudom” – 18 évet kértek a párját kalapáccsal agyonverő férfire
A Wizz Air két új városba indít járatot Budapestről
Dobrády Ákos a köztévé bakijáról: Nagyot megyek
Trump elmondta, mikor várható a találkozója Putyinnal Budapesten
„Egy normális országban elképzelhetetlen, hogy egy beruházó kedvéért, akit zavarnak a sínek, ennyi ember életét megnehezítik”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik