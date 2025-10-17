Házasság első látásra: Sanya szerint a nyitott kapcsolat lenne a legjobb Ritával

A nászútról hazatérve összeköltöztek a párok a Házasság első látásra legutóbbi adásában. Rita és Sanya persze a nászúton is hajba kaptak, de hazatérve sem lett jobb a helyzet.

Ugyanakkor Rita próbálkozott a kapcsolat normalizálásával. Elmondta férjének, hogy igyekszik mindent megtenni majd, hogy valamerre azért alakuljon a kapcsolatuk.

Én maradnék a barátság mellett. Vagy ha már házasság, akkor ez legyen egy nyitott házasság. Szerintem az azért jó dolog, mert nincsenek elvárások, kérések, kompromisszumok. Csak jól élünk egy közösségben.

Rita szerint „ez nem az ő világa”, inkább próbálják harmonikusabbá tenni a kapcsolatukat.

Sanya továbbvitte a nyitott házasság ötletét, habár hozzátette, hogy maga sincs tisztában a fogalommal, így utánanézne a dolgoknak.