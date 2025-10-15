Megasztár: úgy fest, Tóth Gabi kritikával illette a műsor készítőit Balogh Krisztofer miatt

Balogh Krisztofer, a Megasztár idei évadának élő show-s versenyzője köszönetet mondott mentorának azért, hogy bízott benne. Erre Tóth Gabi kommentben reagált a szavaira, kissé kritikával is illetve a műsor szerkesztőit.

Kedves kételkedők és csalódott emberek..! Azt szeretném megkérdezni tőletek,hogy szerintetek az korrekt egy párbajnál, ahol egy olyan dalt adnak a versenyzőnek, ami kifejezetten női hangra van kitalálva? Tudjátok, milyen nehéz volt egy Sia-dalt elénekelni? Pláne egy pasinak? Ez mennyire korrekt Krisztoferrel szemben? A műsor szerkesztői pontosan tudták, és ezzel hátráltattak Krisztofert, így pedig megteremtették azt a helyzetet, hogy Rebeka tünjön jobbnak, mert egy olyan dalt adtak nekik, ami Rebeka hangjára volt tervezve, ezzel pedig Krisztofert tették szándékosan hátrányba… mielőtt mindenki nagyon okoskodna, picit lássatok bele a szakmai részébe is, akkor hátha megértitek, hogy mire ment ki ez a szándékosan generált helyzet!

