Bruce Willis felesége elmondta, kisgyerekeik hogyan élik meg apjuk betegségét

Bruce Willis felesége, Emma Heming elárulta, hogy kisgyerekeik „gyászolják” az apjukat, miután az egykori akciósztár demenciája előrehaladott állapotban van, és már külön is költöztették a családi házukból.

A sztár felesége elmondta, hogyan birkózik meg ezzel a 13 éves Mabel Ray és a 11 éves Evelyn Penn.

Azt hiszem, mindent összevetve jól vannak, de nehéz. Gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. Fontos mérföldköveket hagy ki, és ezt nehéz megérteniük. De a gyerekek mindent kibírnak, noha régebben ezt én is utáltam hallgatni másoktól, mert fogalmuk sem volt, min megyünk keresztül.

Hozzátette: „Nem tudom, hogy a gyerekeim valaha is talpra állnak-e, de tanulnak és én is”.

Willis gyerekei még mindig sokat látják az apjukat, a reggelit és a vacsorát együtt fogyasztják el. A színész otthona nem messze van a családi házuktól, és a hetvenéves sztár természetesen nem egyedül él, a nap huszonnégy órájában vele vannak a gondozói.