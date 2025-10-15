bruce willisemma heming willisdemencia
Bruce Willis felesége elmondta, kisgyerekeik hogyan élik meg apjuk betegségét

VCG / VCG / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 15. 14:05
VCG / VCG / Getty Images

Bruce Willis felesége, Emma Heming elárulta, hogy kisgyerekeik „gyászolják” az apjukat, miután az egykori akciósztár demenciája előrehaladott állapotban van, és már külön is költöztették a családi házukból.

A sztár felesége elmondta, hogyan birkózik meg ezzel a 13 éves Mabel Ray és a 11 éves Evelyn Penn.

Azt hiszem, mindent összevetve jól vannak, de nehéz. Gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. Fontos mérföldköveket hagy ki, és ezt nehéz megérteniük. De a gyerekek mindent kibírnak, noha régebben ezt én is utáltam hallgatni másoktól, mert fogalmuk sem volt, min megyünk keresztül.

Hozzátette: „Nem tudom, hogy a gyerekeim valaha is talpra állnak-e, de tanulnak és én is”.

Willis gyerekei még mindig sokat látják az apjukat, a reggelit és a vacsorát együtt fogyasztják el. A színész otthona nem messze van a családi házuktól, és a hetvenéves sztár természetesen nem egyedül él, a nap huszonnégy órájában vele vannak a gondozói.

Bruce is ezt akarná, a lányaink érdekében. Azt akarná, hogy olyan otthonban éljenek, ami az ő igényeiknek felel meg, nem az apjuk igényeinek.

Bruce Willis családjától különköltöztetése: reagált a színész felesége az őket ért kritikákra
Nincsenek most könnyű napjaik.

