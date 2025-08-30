bruce willisdemenciaemma heming willis
Bruce Willis családjától különköltöztetése: reagált a színész felesége az őket ért kritikákra

2025. 08. 30. 07:34
Nemrég friss interjú jelent meg Bruce Willis feleségével, Emma Heminggel, aki elmondta: „nehéz döntést” hozott, külön házba költöztette demenciával küzdő férjét.

Bruce is ezt akarná, a lányaink érdekében. Azt akarná, hogy olyan otthonban éljenek, ami az ő igényeiknek felel meg, nem az apjuk igényeinek.

A sztár felesége számos kritikát kapott a döntés miatt az internetezőktől, ezekre reagált most.

Nagyon hangosan véleményezett mindenki. De ha nincsenek tapasztalataik ebben, akkor nincs beleszólásuk sem. És szavazati joguk sincs, hogy meghozhatunk-e ilyen döntést. Ezzel kell szembenézniük a gondozóknak. Mások ítélkezésével és kritikájával.

Willis gyerekei még mindig sokat látják az apjukat, a reggelit és a vacsorát együtt fogyasztják el. A színész otthona nem messze van a családi házuktól, és a hetvenéves sztár természetesen nem egyedül él, a nap huszonnégy órájában vele vannak a gondozói.

Emma Heming Willis küzdelmeiről korábban ebben a cikkben írtunk:

Kapcsolódó
„Életben tartjuk az emlékeket” – számos terhet cipel a demenciában szenvedő Bruce Willis felesége
Bruce Willis tizennégy évvel ezelőtt házasodott másodszor: kapcsolata a feleségével azóta is példaértékű, ám a színész egyre súlyosbodó demenciája komoly megpróbáltatások elé állítja a párt. De milyen feladatok hárulnak Emma Heming Willisre, akivel talán sorsszerű módon találkozott a színész?

