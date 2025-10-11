ázsia expressztv2
Élet-Stílus

Véget ért az Ázsia Expressz, 20 millióval lett gazdagabb a győztes páros

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 11. 07:13
TV2

Hat hét után befejeződött az Ázsia Expressz a TV2-n, a döntőben a Bódi-testvérpár, valamint Barbinek Paula és Tallós Rita küzdöttek meg a fődíjért és az azzal járó 20 millió forintért.

Hosszú küzdelem után Bódiék nyertek.

Kapcsolódó
Ázsia Expressz: cigiző celebversenyző tűnt fel Ördög Nóra videójában – megkérdeztük a TV2-t, hogyan jutott dohánytermékhez
Felkerült a legújabb Nánázsia epizód Ördög Nóráék YouTube-csatornájára: ezt nézve arra lettünk figyelmesek, hogy az egyik Ázsia Expressz-versenyző,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump nem kapta meg a Nobel-békedíjat, de neki ajánlották
Kiderült, hogy áll össze a cseh koalíció
Dietz Gusztáv Bárdosi Sándorról: Gumicukorból van a gerince, szerintem van az a pénz, amiért melegpornót is vállalna
Von der Leyen egyelőre nem függeszti fel a magyar biztost
Nemcsak magához képest, de nemzetközi összehasonlításban is nagyon meggyengült a magyar ipar
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik