A brit anya azt hitte, csak egy átlagos pénteki napja lesz – de megváltozott az élete

24.hu
2025. 09. 13. 09:02
Felkeresték otthonában, hogy megtudja, mennyit nyert egy új szerencsejátékon.

A Birmingham közelében élő Naomi Newton-Sherlock azt hitte, csak egy teljesen átlagos pénteki napjuk lesz, nem számított látogatókra, arra pedig főleg nem, hogy megváltozik az élete.

A 47 éves nő nem sokkal korábban ért haza az edzőteremből, még a sportszettjében volt, amikor befutott hozzá egy szerencsejátékos cég videós stábja – írja a Daily Mail. Előtte telefonon tudatták vele, hogy nyert egy új sorsoláson; összeget nem közöltek vele, nem sokkal később azonban már ott álltak kertjükben a szerencsejátékot jótékonysági akciókkal elegyítő Omaze cég képviselői, és arra kérték, nyomjon meg egy hatalmas sárga gombot, hogy számára is kiderüljön, mennyit nyert.

Készen áll arra, hogy megváltoztassa az életét?

– tették fel előtte a kérdést a meglepett anyának, ő pedig igennel felelt, majd megnyomta a gombot.

Naomi Newton-Sherlock könnyek közt értesült arról, hogy 1 millió fontot (453 millió forint) nyert. Ő lett az Omaze havi „milliomos sorsolásának” első nyertese. 15 fontot (6800 forint) költött a szelvényre.

A nő 49 éves férjével, Matt-tel és két gyermekükkel – 11 éves lányukkal és 9 éves fiukkal – él Birminghamtől délre fekvő családi házukban. Az egyik első mondat ez volt, ami elhagyta a száját az elképesztő hír után, ez volt: „Végre lecserélhetjük a szőnyegeket.”

Később elmondta a kameráknak azt is, hogy immár ki tudják fizetni a házukat terhelő jelzálogot, elmehetnek egy igazi családi nyaralásra: „Matt mindig is Japánba akart utazni, hogy ott ünnepelje az 50. születésnapját, de ez olyan nagy kiadás, hogy nem hittük, hogy valaha lehetséges lesz – most pedig lehetséges! A lányunk lovat szeretne, úgy tűnik, most már hivatalosan is kifogytam a kifogásokból”.

