Egy volt állatorvos elárulta, miért csinált karriert inkább a pornószakmában

Charlie Forde Ausztráliában fizikoterapeutaként kezdte karrierjét, aztán kórházak intenzív osztályán dolgozott, majd állatorvosnak állt. Most pedig már ismert név a pornószakmában.

A 36 éves felnőttfilmes a Daily Mailnek mesélt a szokatlan pályaváltoztatásról: „Állatorvosnak lenni rendkívül kimerítő volt, nálunk hatszor magasabb az öngyilkossági ráta, mint más szakmákban”. Forde elmondása szerint az állatorvosok fele a diploma megszerzése utáni első öt évben távozik. Azt állítja, volt, hogy éjjel-nappal dolgozott, anyagilag mégsem jött ki.

De igazából akkor tudatosult benne, hogy változtatnia kell, amikor egy hosszú éjszakai ügyelet után autóbalesetet szenvedett.

„Valaki azt javasolta, hogy próbáljam ki a pornót” – meséli Forde. És így is tett: Ausztráliában kezdett, majd átment Európába dolgozni, ahol a szakma legnagyobb pornóügynökéhez tudott szerződni, végül Los Angelesben csinált karriert. A filmezés mellett saját produkciós céget is tudott alapítani, producerként és rendezőként is dolgozik – filmjei azóta többször jelölést kaptak az AVN Awards-on, azaz a pornó Oscarján.

Forde azonban nem bátorítana senkit arra, hogy dobja el a diplomáját a szexmunkáért: szerinte egy átlagember nem tud jól keresni az OnlyFans-en, legfeljebb akkor, ha üzleti szemlélettel és marketingismeretekkel rendelkezik és teljes munkaidőben csinálja.

Azt mondja, ismer más állatorvosokat, akiknek van OnlyFans-oldaluk – nem keresnek túl sokat. Ő viszont más kategóriába tartozik, hiszen már a felnőttiparban is nevet szerzett.