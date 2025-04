Húsvéti locsolkodás? Így válassz parfümöt, hogy ne meneküljenek előled

Ez az ünnepi rituálé egykor a közösségi élet meghatározó része volt, ahol nemcsak a versek és a tojások cseréltek gazdát, hanem az illatok is maradandó nyomot hagytak. Sokan máig emlékeznek azokra az édes, fejfájdítóan erős kölnikre, amelyeket az idősebb rokonok nagyvonalúan locsoltak szerteszét – gyakran egyenesen a hajra. Ma már finomabb megoldásokra van szükség, és ha lehet, kerüljük a hajra fújást – a parfüm ugyanis kiszáríthatja vagy megzavarhatja a hajápolási rutint is. Jobb a csuklóra, ruhára vagy akár a levegőbe permetezni, mint egy illatfelhőn keresztül megérkezni.

Az ünnep előtti napokban nemcsak sonka és tojás kerül a bevásárlólistára, hanem sokan ilyenkor szerzik be a locsoláshoz használt parfümöt is. Jó hír, hogy az akciós parfümök kínálata ilyenkor különösen széles, így könnyen találhatunk olyan illatot, ami nemcsak tartós és stílusos, de pénztárcabarát is. A választék ma már sokkal kifinomultabb, mint a régi klasszikus kölnik idejében – a virágos, gyümölcsös, vagy enyhén púderes illatok például ideálisak lehetnek locsoláshoz.

Érdemes kerülni a túl édes, nehéz vagy erősen orientális illatokat, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek kellemesek, különösen kora délelőtt, zárt térben. A legtöbben ma már inkább valami friss, tavaszias, könnyed illatra vágynak – olyasmire, ami egyszerre játékos és figyelmes. A cél nem az, hogy mindenki az ajtót csukogassa mögöttünk, hanem hogy szívesen várjanak vissza jövőre is.

Egy finom parfüm, egy kedves vers, és egy kis odafigyelés – ezek azok az összetevők, amelyek ma is értelmet adnak ennek a hagyománynak.