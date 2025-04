Százezres követőtábora van a walesi anyuka takarítós videóinak

Egyre népszerűbbek az olyan tartalmak a közösségi médiában, amelyben emberek – leginkább anyák, háztartásbeliek, vagy életmód-influenszerek – videón dokumentálják, ahogy rendet raknak, takarítanak, újrarendszerezik az otthonukat vagy napi/heti rutint állítanak vissza.

Az egyik legnépszerűbb ilyen influenszer a walesi Carys Harding, aki sok más nőhöz hasonlóan rengeteg időt tölt azzal, hogy rendet tegyen a gyerekei után. De ellentétben a legtöbbekkel, a 27 éves, háromgyermekes anya ezrével vonzza a nézőket az interneten, miközben suvickol, port töröl és rendet rak otthonában – mindezt egy népszerű közösségimédia-trend, az úgynevezett „reset” részeként.

A „reset” (magyarul: újraindítás, visszaállítás) a takarítás, rendrakás és előkészület rituáléja, amit sokan a napi/heti rutinjuk részeként végeznek – és mostanra milliók nézik videón mások ilyen pillanatait. Carys például egy esti resetet iktatott be az életébe: miután a gyerekei lefeküdtek, húsz perc alatt „átrohan” a lakáson, letörli a felületeket, elpakol és előkészíti a másnapot. Ezekből a mozzanatokból rövid videókat vág, amelyeket TikTokon és Instagramon oszt meg több mint 100 ezer követőjének.

„Soha nem gondoltam volna, hogy az én napi struktúrám és rutinjaim másokat is érdekelhetnek” – mondta a BBC-nek Carys, aki szerint a „reset” nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy a káoszban is legyen egy kis kontroll. Hangsúlyozza, hogy nem szeretne bűntudatot kelteni senkiben:

Ha valaki úgy érzi, hogy kevesebbet ér nálam, akkor inkább ne nézze.

A trendet jelzi, hogy az Instagramon több mint 2,6 millió poszt szerepel a #reset, és több mint 11 millió a #cleaning címkével. Egy másik ismert influenszer, Roo Day „egyórás gyors takarításait” (speed clean) osztja meg – saját bevallása szerint azért, mert szeretne minél hamarabb túlesni a házimunkán. Bár a tisztaságinfluenszerek többsége nő, egyre több férfi is csatlakozik: „Ha látok egy pasit, aki azt mondja, hogy resetelj velem, máris nézem” – mondja Roo.

A jelenség mögött szociológiai és pszichológiai folyamatok is állnak. Dr. Stephanie Alice Baker, a City St George’s University London szociológusa szerint a takarítás hagyományosan női szerep, de a közösségi média révén ezek a láthatatlan munkák most láthatóvá és pénzzé tehetők. „Kontrollérzetet ad, miközben monetizálhatóvá válik az, ami korábban láthatatlan, fizetetlen munka volt” – mondja.

Ugyanakkor Dr. Ceri Bradshaw pszichológus szerint veszélyeket is rejt a műfaj: a látványos, 60 másodperces videók mögött órák munkája állhat, és a nézők könnyen elhitetik magukkal, hogy nekik is hasonlóan „összeszedettnek” kellene lenniük. Ugyanakkor megérti a vonzerejét is: „Ezekben a videókban valami elromlott dolog kerül nagyon gyorsan helyre – és ez megnyugtatja az agyat” – idézi a szakembert a BBC.