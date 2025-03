A madárinfluenza miatt tojást kezdett árulni egy vegán kozmetikai márka New Yorkban

vAz utóbbi hetekben-hónapokban egyre gyakrabban hajtogatjuk azt, hogy a feje tetejére állt a világ, és olyan dolog történnek a szemünk előtt, amik korábban elképzelhetetlennek tűntek.

A vegán kozmetikumokat áruló amerikai cég, az Ordinary példája nem annyira drasztikus, mint az a nyitó mondatból következne, de azért biztos kevesen számítottak arra akár csak pár hónappal ezelőtt, hogy egy bőrápolási cikkeket értékesítő vállalkozás üzleteiben egyik napról a másikra tojások lepik el a polcokat.

Márpedig ez történt, az Ordinary tojást árul, bár egyelőre csak a manhattani üzleteiben.

Ahogy arra a The Cut cikke felhívta a figyelmet, mindennek oka az Egyesült Államokban tomboló madárinfluenza-járvány, ami már most jelentősen megemelte a tojásárakat, de kormányzati előrejelzések szerint a drágulás a 40 százalékot is elérheti még idén a tavalyi árakhoz képest. Az Ordinary megfizethető alternatívát akar kínálni a fogyasztóknak, amit jelez az is, hogy a piaci árnak megfelelő 3,37 dollárért (1253 forint) ad egy tucat tojást. Az árakat ugyan nem nyomják le, de a kínálatot bővítik, és még egy kis reklámot is csinálnak maguknak.

Az üzletlánc marketingstratégiájától sokan el vannak ájulva, ez tetten érhető annál az Instagram-posztnál is, ahol bejelentették az új termékeküket, mivel „úgy hallották, hogy New Yorknak tojásra van szüksége”.