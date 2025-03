Korda Györgyöt már nem érdekli, elnézést kér-e Hajós András Balázs Kláritól

A Nagy Duett legelső adásában Hajós András beszólt Balázs Klárinak, miközben Hegyes Berci és Mihályfi Luca produkcióját értékelte.

Hadd jegyezzem meg: ha az együttlakás segítene az énektudásban, mostanra Klárika is tudna énekelni

– mondta Hajós, utalva Balázs Klári és Korda György szakmai munkásságára és magánéletére.

A történtek után Balázs Klári úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri Hajóst és a munkásságát, csak azt látja, hogy „egy tiszteletlen ember, egy megélhetési celeb”. A műsorban elhangzottakra az énekesnő férje, Korda György is indulatosan reagált, aki kijelentette, hogy Hajós „egy büdös paraszt, egy bunkó”. A házaspár később egy közleményt is kiadott, melyben tudatták, hogy jogi lépéseket fontolgatnak. Az ügyben a TV2 is állást foglalt lapunk megkeresésére reagálva, később pedig Hajós is megszólalt.

Nincs értelme szépíteni azon, amit Klárikáról mondtam. Gyáva dolog volna, mert én ezt kimondtam. De fokozni se akarom. Maradjunk annyiban, hogy elhangzott, és majd megkapom érte, amit érdemlek, azoktól, akik mást gondolnak.

A történtek óta eltelt nem kevés idő, a Bors pedig a Korda-házaspárt faggatta arról, Hajós kereste-e őket az ominózus eset óta.

Szeretném már elfelejteni ezt. Nem fontos már, hogy bocsánatot kérjen. Természetesen, ha odajön és kezet nyújt, én is kezet nyújtok, és el van felejtve. Az embernek túl kell ezeken lépnie. Aki engem ismer tudja, hogy nem ez a stílusom, de annyira szíven ütött a dolog, hogy egy kicsit elragadtattam magam fogalmaz Korda György.

„És természetesen, én is megbocsájtanék” – tette hozzá Balázs Klári a lap megkeresésére.