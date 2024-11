Őrült új tartalom az OKFans-on. Ingyenes előfizetést adok új követőimnek, hogy növeljem értékelésemet. Csak frissítse fiókját az összes szókimondó tartalom megtekintéséhez ❤️💦

– ezt a nézőcsalogatónak szánt, nyomokban magyartalan szöveget láttam meg nagyjából egy hónappal ezelőtt a párom, Julcsi fényképéhez csatolva, miután egy új követőre tettem szert az Instagramon.

Amikor még csak az értesítést láttam, úgy tűnt, a párom véletlenül kikövetett, és most vissza, mert egy apró írásjelet leszámítva ugyanaz volt a felhasználónév, amit ő már évek óta használ. Az applikációt megnyitva viszont azt láttam, hogy a fotójával és a nevével létrehoztak egy új profilt, amelyen az „ő” szexuális témájú tartalmait népszerűsítik. Ez elsőre világos volt, a fent olvasható, vélhetően fordítóprogrammal magyarra konvertált szöveg már önmagában elég lehetett bárkinek a bizonyosságra.

Az Instagram-fiók biójában, a „❤️Nézze meg titkos fájljaimat az OKFans-en, és támogassa forró tartalmaimat. Csatlakozz most😘” szöveg mellett egy linket helyezett el a készítő, ami egy kamuoldalra navigált, mely úgy nézett ki, mintha az OnlyFans lenne. Hasonló volt a gyakorlat azokhoz az esetekhez, amikor a 24.hu vizuális elemeivel visszaélve hoztak létre olyan oldalakat, ahol a mai napig a legkülönbözőbb betegségeket meggyógyító csodaszerekkel és más súlyos hazugságokkal próbálják átverni olvasóinkat, a hatóságok tétlensége mellett.

A kamu OnlyFans-oldalon Julcsi egy kávézóban készült fotóját tüntették fel profilképként, megjelenítették a nevét és az általa használt Instagram-felhasználónevet is. Mindezek mellett egy, szintén az Instáról elemelt fürdőruhás fotóját használták fel, ehhez társították a cikk elején idézett sorokat. Julcsiról természetesen nem készült felnőtt-tartalom, így azt el sem tulajdoníthatta senki. Így valószínűleg nem is volt semmilyen (felnőtt) kontent a lelakatolt videók alatt, a létrehozók célja az volt, hogy pénzt csaljanak ki a potenciális nézőktől.

Mindez persze nem jelentett vigaszt, hiszen az internet egy rejtett zugában továbbra is pornós tartalomgyártóként tüntették fel Julcsit, amit aztán az egyik legnagyobb közösségi oldalon terjeszteni is kezdtek. A közvetlen kellemetlenségek is ebből fakadtak leginkább, mivel Julcsi pedagógusként dolgozik egy általános iskolában, és mert az oldal mögött álló mechanizmus az ő követőit próbálta behálózni, hozzám hasonlóan a diákjai és a kollégái közül is bekövetett párakat.

Az első reakciónk a pánik volt, utána viszont egyértelművé vált, hogy tenni kell valamit.

Először is jelentettük az Instagram-fiókot a Metánál, az OnlyFansre hajazó honlap esetében pedig a felületet biztosító Wix.com-nak írtunk az oldal panaszbejelentőjén keresztül. A Wix.com a WordPresshez hasonló, de zárt forráskódú weboldalépítő platform, ahol bárki összedobhat magának bármilyen honlapot, különösebb programozói ismeretek nélkül is. Mivel egyszerűen kezelhető rendszerről van szó, gombamód szaporodnak is a Wixen a különböző weboldalak a világ minden tájáról, ez egyúttal azt jelenti, hogy nincs elegendő humánerőforrás, ami ellenőrizni tudná, hogy konkrétan mi jelenik meg az egyes holnapokon. Így fordulhat elő az is, hogy a mi esetünkben tárgyalt oldal napokon át elérhető maradt.