A börtönt megúszta, 1 év próbaidőt kapott Ezra Miller betörés és lopás miatt

Ezra Miller bűnösnek vallotta magát azon a tárgyaláson, ahol megvitatták korábbi betörését, itallopását. A színész tavaly májusban betört a szomszédjához, és három üveg alkoholos italt – gint, vodkát és rumot – lopott el tőle.

A TMZ azt írja jogi dokumentumokra hivatkozva, hogy Miller beleegyezett a vádalkuba, cserébe a csökkentet büntetésért. 500 dollárt kell megfizetnie, illetve egy év próbaidőt kapott, börtönbe nem kell vonulnia.

Miller újfent bajba kerülhet azonban, ha megsérti a próbaidőt.

Hollywood actor Ezra Miller appears in a Vermont courtroom, taking a plea deal related to burglary charges from 2022. Miller now agreeing to plead guilty to a lesser charge to avoid jail time. pic.twitter.com/4auObCD54y

— Dom Amato (@WCAX_Dom) January 13, 2023