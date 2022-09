Janicsák Veca a házasságáról: Nálunk én voltam az anya és az apa is egyben

Janicsák Veca a minap D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek magammal című műsorban, ahol a gyerekkora és a karrierje mellett a zátonyra futott házasságáról is mesélt. Mint mondta, elérkezett az életében az az idő, amikor elkezdett kiállni az igazáért, a házassága végén már mindenre ugrott, amivel kapcsolatban elismerte, hogy időnként túllőtt a célon.

De az is hozzátartozik, hogy nálunk én voltam az anya és az apa is egyben. Anyagilag is én vállaltam a felelősséget mindenért, és fizikailag is, és abban elfáradsz. Az ígéretek nem betartása a házasság után, az már nálam… az elgurította a gyógyszeremet, és az nehéz volt