Sztrókja után visszavonul Kiss Kató halottlátó

Büszke arra, hogy sokan a „Holtak Királynőjeként” emlegették.

Berki Krisztián halála után Kiss Kató neve és arca több platformon is felbukkant, miután a halottlátó állította, a médiasztár lelke többször is kapcsolatba lépett vele. Hajdú Péter számára is volt üzenete, ezt élő adásban olvasta fel neki az Ébredj velünk!-ben. A műsorvezető ekkor két kérdést is feltett a halottlátónak, azt kérve, hogy győzze meg őt az üzenet valódiságáról. Ezek közül egyikre sem kapott kielégítő választ, Kiss Kató azonban jelezte, hogy Hajdú a kamerákon kívül tudna igazán bizonyosságot nyerni, a műsoridő ugyanis túl rövid mindehhez.

A halottlátó időközben kórházba került. Pár napja egy falunapon lett rosszul, mint kiderült, sztrókot kapott.

Sztrókom volt, és még mindig olyan magas a vérnyomásom, hogy nem tudják levinni az orvosok. Tudom, ez kísértetiesen hangzik, főleg a Berki Krisztiánnal történtek után

– mondta a Blikknek.

Kiss Kató a kórházban átértékelte az életét, és úgy döntött, visszavonul az eddig ismert tevékenységétől, véleménye szerint ugyanis az is közrejátszott az egészségének romlásában, hogy az elmúlt időszakban rengeteg támadást kapott az online térben. Állítása szerint mindig másoknak akart segíteni, biztos abban, hogy ennek a jövőben is megtalálja a módját, de jelenleg arra szeretne koncentrálni, hogy testileg és lelkileg is erőre kapjon.

A visszavonulás mellett döntöttem. Büszke vagyok arra, hogy Királynő lehettem, sokan ugyanis úgy szólítottak, hogy a »Holtak Királynője«. Az ok nélküli bántást azonban nagyon nehezen viselem, és mivel csak úgy tudok segíteni másokon, ha a saját egészségem megőrzöm, meg kellett hoznom ezt a döntést

– magyarázta a lapnak.