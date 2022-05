Fura hangot hallott a nő a buszon – valaki levágta a haját

A brit nőnek azóta pánikrohamai vannak.

Hónapok óta retteg a buszozástól egy brit nő egy bizarr eset miatt.

Az Ingleby Barwick településren (North Yorkshire, Anglia) élő Jessie Thomas idén február 12-én este Middlesbroughba utazott.

A TeessideLive című lap cikkéből kiderül, hogy Thomasnak már felszállás után feltűnt egy férfi, aki három sorral mögötte foglalt helyet, de egyszer csak beült mögé. A nő furcsállta a dolgot, mert szinte üres volt a busz, de nem akart paranoiásnak tűnni, ezért nem tett semmit.

Azt mondja, nem sokkal a férfi átülése után hallott egy tépőzár kinyitására emlékeztető hangot, de nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a dolognak.

Amikor leszálltak, a fura utas követte őt, de amikor Thomas ránézett, a férfi elsietett.

Csak este, otthon vette észre a 24 éves nő, hogy levágtak a hajából. Mivel fodrászszalonban is dolgozik, pontosan tudja, hogy a 3 centi vastagságú hajhosszabbítás, amiből egy jókora darab hiányzott, nagyjából 70 fontba (31 ezer forint) kerül – de nem is az anyagi része viselte meg, hanem a tudat, hogy min ment keresztül: azóta szorong, többször is volt pánikrohama, és rettegett, amikor az eset után először buszra kellett szállnia.

Az ügyben nyomozó clevelandi (North Yorkshire) rendőrség tájékoztatása szerint egy 24 éves férfit állítottak elő az üggyel kapcsolatban, de bővebb információval egyelőre nem szolgáltak. Jessie Thomas azt szeretné, ha a férfit mindenképp bíróság elé állítanák tettéért.