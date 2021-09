Ha nem tudja eldönteni, melyik ruháját vegye fel, vegyen példát Billy Porterről

Egy gálára ment ebben az igencsak érdekes szerelésben.

Ha időszűkében van és ráadásul még azt sem tudja eldönteni, hogy két opció közül melyik ruhadarabot válassza, lesse el ezt a trükköt Billy Portertől, aki ebben a Viviano Sue fúziós ruhában jelent meg az Elizabeth Taylor neve alatt futó AIDS alapítvány eseményén. A színész májusban árulta el egy interjúban, hogy ő maga tizennégy éve él HIV-fertőzöttként.

Portert elsősorban a Pose nevű sorozatból ismerhetjük, ami a kilencvenes évek New Yorkjában játszódik és meleg közösségeket mutat be. Legtöbbször viszont a vörös szőnyeges megjelenései miatt írunk róla, mivel előszeretettel választ extrém ruhaarabokat, például amikor főnixnek öltözött a két évvel ezelőtti Met-gálán. De most nem is ez a lényeg, hanem a legfrissebb gálaszettje, amit ezen a fotón mutatunk: