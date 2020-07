David Beckham focimezt ajándékozott az egészségügynek pénzt gyűjtő 100 éves veteránnak

Közel negyvenmillió fontot gyűjtött az angol egészségügynek a veterán Tom Moore ezredes, aki most 100 éves, akciója után pedig lovaggá is ütötte őt II. Erzsébet királynő.

Sir Tom Moore-t most David Beckham látogatta meg Berkshire-i otthonában, ugyanis az Angol labdarúgó-szövetség kitalálta, hogy miután elmarad a 2020-as nyári Európa-bajnokság, egy másfajta nemzeti csapatot állítanak össze olyan személyekből, akik inspirálóak voltak a koronavírus-járvány idején. A 23 főből álló alakulatba olyanok kerülhetnek bele, akik például életet mentettek, adományt gyűjtöttek vagy nagy erőfeszítéseket tettek a kihívást jelentő hónapokban.

To have Sir Tom as our captain – it doesn’t get any better than that.” 👏 https://t.co/cjdZ1w6mEL

