ByeAlex felidézte, hogy karrierje elején hogyan szidta a celebvilág

Sokan támadták, amiért őt küldtük az Eurovízióra.

ByeAlex: Miért is kellene magamat szégyellnem, hogy nem az utcán sepregetek?

A 2013-as Dal versenyt ByeAlex Kedvesem című dala nyerte, így abban az évben ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Akkor ismerte meg mindenki és akkor indult el a karrierje, pedig ő nem is akart indulni a válogatón.

Ma van hét éve, hogy anno engem küldtetek ki Svédországba, hogy képviseljem Magyarországot az Eurovíziós dalfesztiválon. Én sosem akartam odamenni egyébként. Az akkori kiadóm viszont szerette volna, hogy megismerjenek. Belementem. Nem gondoltuk, hogy nyerek. Nem is akartam. Csak beadták az egyik szerelmes dalomat. Egyetlen fellépésem se volt még. Sokat változtam azóta, mégis hatalmas nagy stílus volt ez a forma amit akkor kitaláltam magamnak. Mindenki, minden rendezvényen ByeAlexnek öltözött be akkoriban

– kezdte ByeAlex.

Semmi botrányos nem volt akkor se a dalomban se a viselkedésemben, mégis kivertem a plafont. Pedig csak egy csávó voltam, aki viccesnek tartotta ezt a viseletet, és 10x annyit olvasott, mint a körülötte levők. Azóta sokan akik szidtak, haverjaim lettek. Sosem haragudtam senkire. Megértettem őket… azt, hogy nem értik. Nektek köszönöm, hogy 7 éve mellettem vagytok az utamon.

A sikerei ellenére azonban éppen annyian utálták a dalát, mint amennyien szerették. ByeAlex most be is égetett néhány celebet az akkor véleményükkel.

Nosztalgia 2013ból: “A sok ízléstelen ember szégyellje magát!” (Sarka Kata) “Egyáltalán, hogy állhatott egy színpadon Radics Gigivel ás Kállay Saunders Andrással ByeAlex??? “ (Hajdú Péter) “… én most sokkot kaptam…” (Oláh Gergő) “Sikerül lejáratni majd Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon…” (Győzike)

Kiemelt kép: Facebook/ByeAlex