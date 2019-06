2 perc, ami ÖRÖKRE megváltoztatja az életed

Már több mint 874 ezren kedvelték a Twitteren azt a videót, amiben 9 konyhai trükköt szedtek össze, hogy neked soha ne kelljen már többet bajlódni velük. A felvételen látható praktikák egy részét mi, magyarok kevéssé látjuk majd hasznosnak (rákpucolás, homártisztítás), de vannak részek, amiket egészen biztosan mindenki ki fog próbálni.

Előre csak annyit mondunk, hogy soha többet nem kell majd szórakoznod a fokhagymával.

At the rate I am now convinced I have been breathing all wrong pic.twitter.com/fpyRCRTdwm

— Proxcey ✪ (@ItsProxcey) June 18, 2019