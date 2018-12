Palvin pasija elmondta, mit szeret legjobban Magyarországon

Egy ideje már a fél világ tudja, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse egy pár, sőt az amerikai színész minden idők legjobb pasija, ember úgy még nem szeretett senkit, mint ő Palvint. Sprouse egyébként ritkán beszél magánéletéről, de most kivételt tett, és Instagram-sztorijai közt válaszolt követői kérdéseire, amit hálistennek a BuzzFeed észre is vett. Így megtudhattunk egy csomó fontos dolgot róla, többek közt azt is, hogy mit szeret a legjobban Magyarországon.

Dylan Sprouse Instagramja nem mondható tipikusnak, azon ugyanis mindig csak egy friss fotó látható, amit azonnal töröl, ha újabbat akar feltenni. Épp ezért izgalmasabb a színész Instagram-sztorija, az ugyanis rendszeresen frissül, nemrég például olyan kérdésekkel, amikre Palvin Barbara pasija válaszolt is. Ennek köszönhetően tudtunk meg újabb izgalmas dolgokat róla.

Megtudhattuk például, hogy Magnus nevű bulldogját ő teremtette varázslattal, azért ilyen csodálatos:

Ennek ellenére viszont a kutya idén csak szenet kap karácsonyra, mert rossz volt:

Azt is megtudhattuk, hogy nem csak gyerekkorában rajongott a videójátékokért, de még most is rendszeresen játszik velük:

Arra a kérdésre pedig, hogy mit szeret a legjobban Magyarországon, teljesen egyértelmű volt a válasz – Palvin Barbarát:

Egyébként nemcsak angolul, de egy kicsit mandarinul is tud, nemrég ugyanis forgatott egy kínai filmet:

Nem biztos, hogy tudni akartuk, de már nincs visszaút – a Baja Blast ízű üdítőitaltól Sprouse-nak saját bevallása szerint hasmenése lesz:

És az is kiderült, hogy nem arra a legbüszkébb, hogy összejött a magyar modellel, hanem hogy van egy saját sörfőzdéje:

Kiemelt kép: Theo Wargo/Getty Images