Palvin Barbinak van a legjobb pasija

A magyar szupermodell tegnap a Victoria’s Secret Show kifutóján parádézott sztárok mellett, ugyanakkor egy ilyen nagy divatshow-t valószínűleg nagyon sok készülés előz meg, beleértve sok edzést és éhezést is. Így hatalmas megkönnyebbülés lehet egy ilyenen túlesni, és újra enni dolgokat, amiket előtte nem lehetett, például hamburgert. Színész barátja, Dylan Sprouse pedig be is ígért neki hamburgereket az esemény után, és be is tartotta ígéretét, már a vörösszőnyegen a hamburgerekkel pózolt. A külföldi sajtó el van ragadtatva ettől a gesztustól. Éljen a szerelem és a hamburger!

Ezen kívül pedig a DailyMail közölt videót és képeket róla, ahogy amikor Palvin Barbara vonult, pasija álló ovációval köszöntötte a nézőtérről, aki személyében komoly vetélytársra lelt országunk, hogy ki rajong jobban a fiatal modellért.

Felhasznált fotók: Roy Rochlin/2018 Getty Images; Astrid Stawiarz/Getty Images