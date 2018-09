Itthon „Palvin pasijaként” ismerjük, miközben Dylan Sprouse máshol világsztár

Dylan Sprouse itthon Palvin pasijaként ismert, miközben külföldön jelenleg Palvinra hivatkoznak Dylan Sprouse barátnőjeként. Sprouse ugyanis sokkal, de sokkal híresebb, mint azt itthon a legtöbben hinnék.

Július közepén kezdett gyanús lenni, hogy Palvin Barbara bepasizott, ugyanis egyre több közös fotót osztott meg Instasztorijai közt Dylan Sprouse-zal. És bár valójában azóta sem mondták ki nyíltan, hogy együtt vannak, de a rengeteg közös fotóból, na meg abból, hogy Sprouse-t a nyáron a modell haza is hozta pár napra, arra következtethetünk, hogy ők bizony tényleg együtt vannak. Ez már csak azért is érdekes, mert Palvin eddig nem feltétlenül azzal került a hírekbe, hogy épp kivel jár. Na meg azért is, mert Dylan Sprouse nem csak egy mezei, hétköznapi valaki, hanem egy világsztár, aki nem csak hogy híresebb, de régebb óta is híresebb Palvinnál – gyakorlatilag egyéves kora óta ismert és szerepel a tévében. Első szerepét a Grace Under Fire című sorozatban kapta, amiben öt éven át játszott.

Sőt, van még ennél is izgalmasabb: Dylan Sprouse-nak van egy ikertestvére, Cole Sprouse, akivel totálisan ugyanúgy néznek ki. Jelenleg csak annak köszönhetően lehet őket megkülönböztetni, hogy Cole sötétebbre festette a haját. Gyakorlatilag olyanok ők, mint az Olsen-ikrek, csak nekik nem filmjeik, hanem saját sorozatuk volt a Disney Channelen, a Zack és Cody élete, aminek köszönhetően Miley Cyrus és Selena Gomez sorozataiban is feltűnhettek.

Ha így nem is tűnnek először ismerősnek:

Így már tuti, hogy mindenki tudja majd, miről, illetve kikről van szó:

Esetleg így:

Legismertebb mozifilmje az Apafej, amiben Cole Sprouse-szal felváltva játszották a főszereplő kissrácot.

via GIPHY

Abból viszont kimaradt, hogy a világ egyik legsikeresebb sitcomjában is szerepeljen, ugyanis a Jóbarátok Benjét ő nem, csak testvére, Cole alakíthatta. De egyedül Cole játszik a Riverdale című sorozatban is, szóval ne kiáltson fel senki örömében tévézés közben, hogy Palvin pasiját látja, mert az csak az ikertestvére.

Dylan és Cole Sprouse a Disney-sorozatnak köszönhetően 2007-ben, mindössze 15 évesen a világ leggazdagabb gyerekei voltak, a Disney-nél ők kapták a legmagasabb fizetést, részenként 40 ezer dollárt, vagyis több mint 11 millió forintot.

Dylan Sprouse a filmes munkái mellett inkább modellkedésel foglalkozik (talán ennek köszönhetően találkoztak Palvinnal), ha pedig nem forgat vagy pózol a kamera előtt, akkor sört főz. Mert hogy Dylan Sprouse-nak van egy mézsörkészítő cége, aminek ő a tulaja és egyik sörfőzője is.

A post shared by All-Wise Meadery (@allwisemeadery) on Jan 13, 2017 at 3:12pm PST

Kiemelt kép: Instagram/All-Wise Meadery