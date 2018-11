Még idén jön az új Drag Race All Star

Ru Paul ikonikus drag queen műsora, a Ru Paul’s Drag Race idén első alkalommal három évadot is lead egy év alatt, ugyanis miután januárban volt a premierje az All Star harmadik évadának, még decemberben elkezdődik a negyedik – írta a Billboard. Sőt, még a szereplőket is bejelentették: Farrah Moan (9. évad), Gia Gunn (6, évad), Jasmine Masters (7. évad), Manila Luzon (3. évad, All Stars 1. évad), Monét X Change (10. évad), Monique Heart (10. évad), Naomi Smalls (8. évad), Latrice Royale (4. évad, All Stars 1. évad), Trinity the Tuck (9. évad) és Valentina (9. évad). Ez lesz az első All Star évad, amikor a korábbi All Star évadok vesztesei is újra próbálkozhatnak. Decembenr 14.-én kezdődik az új évad a VH1-on.

Kiemelt fotó: Viacom