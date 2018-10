Itt van ez a rapper, aki valójában nem csinál mást, csak másokkal balhézik

Bár tudom, erre elég kicsi az esély, ha csak egy világsztárt kellene megemlítenem, akiről tudom, hogy még akkor is belém kötne, ha gyakorlatilag semmit nem követtem el ellene, az egyértelműen Azealia Banks lenne. Az amerikai rapper egyáltalán nem fél kimondani azt, amit éppen gondol, ennek eredményeképp pedig majdnem minden hétre jut legalább egy sztár, akivel összerúgja a port. Rihanna, Cardi B, Elon Musk és Nicki Minaj – csak egy pár név azok közül, akikkel Banksnek az utóbbi időben sikerült összevesznie. De mégis miért balhézik ennyit a rapper és egészen pontosan min? Ennek jártunk most utána.

Banks amúgy most éppen Lana Del Reyjel áll harcban, ami valójában az énekesnő Ye, vagyis egykori nevén Kanye West egyik Instagram-fotójához írt kommentje miatt kezdődött. A fotón – amit egyébként már nem elérhető, Ye ugyanis megszüntette Instagram-oldalát – a rapper egy „Make America Great Again“ feliratú sapkában látható, amely Donald Trump amerikai elnök szlogenje volt még a 2016-as választások idején. Del Rey szerint a sapka egyértelműen arról árulkodik, hogy Kim Kardashian férje a jelenleg regnáló amerikai elnök egyik támogatója, ez pedig annyira nem tetszett Banksnek, hogy egyből bele is állt az énekesnőbe.

Wow, oké Lana. Ez aranyos lenne, ha mondjuk következetes lennél és visszautasítottad volna a közös munkát ASAP Rockyval, aki fizikailag bántalmazott nőket. Ez számomra csak a tipikus fehér lány, aki felhasznál egy meggyengült célpontot arra, hogy úgy tegyen, mintha szövetséges lenne

– írta még október 1-jén Twitteren Banks, ez pedig egy még máig is tartó Twitter-háborút eredményezett.

A két művész vitája odáig fajult, hogy most már minden szakmaiságot mellőzve, személyeskedve támadják egymást. Del Rey szerint például Banks lehetett volna a legnagyobb női rapper, ám ezt egészen durván elcseszte, Banks pedig amellett, hogy azzal fenyegetőzik, hogy feljelenti Del Reyt, még azt is hozzátette, hogy szerinte az énekesnőnek ideje lenne felkeresni Michael Jackson egykori plasztikai sebészét, hogy helyretegye az orrát, valamint „csirkemelleit”.

Nicki Minaj

Az ég kék, a fő zöld, Nicki Minaj és Azealia Banks meg balhéznak. Vannak dolgok, amik ennyire kiszámíthatóak. A két rapper még 2012-ben veszett össze, amikor is közösen mentek volna európai turnéra. A koncertsorozatot végül Banks első, bemutatkozó albumának befejezőmunkálataira fogva lemondta, ami Minajnak annyira nem tetszett.

#EmberEzekARibancokZavarodottak

– írta ki közösségi oldalára Minaj, amit elég egyértelműen Banksnek célzott.

Utóbbi természetesen nem hagyta magát és egyből megkérte a rappert, hogy ha inzultálni szeretne valakit, legalább nyelvtanilag helyesen tegye.

Pharrell Williams

Pharrel Williamsszel való összetűzésének hátterében szintén a közös munka áll, ám ebben az esetben – legalábbis Banks szerint – nem a rapper, hanem Williams hátrált ki. Elkészült ugyan ATM Jam című számuk, a vártnál viszont sokkal gyengébben teljesített, ami cikkünk főhőse szerint az énekes hibája, mivel nem promózta eleget a szerzeményt.

Az ok, amiért az ATM Jam rosszul teljesített, hogy Pharrell meggondolta magát, együtt akar-e velem működni. A világos bőrű feketék viccesek. De bassza meg. Azalea előhúzta a karmait ás harcolni fog azért, amit akar

– írta ki Twitterre még 2013-ban a rapper, majd azt is hozzátette, hogy több ötlete is lenne, hogy hogyan lehetne a zeneipart megreformálni.

Iggy Azalea

Banks egyik legcsúnyább balhéja egyértelműen Iggy Azaleához kapcsolódik. Az ausztrál rapper még 2016-ban adott interjút a Shade Room Inc. rádióműsorban, ahol bevallotta, karrierje legelején öngyilkos gondolatokkal küzdött. Banks ezt annyira viccesnek találta, hogy még bátorítani is elkezdte Azaleát, ha pedig ez nem lenne elég, pluszban még rabszolgatartóként hivatkozott a rapperre.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Shade Room (@theshaderoom) által megosztott bejegyzés, Márc 21., 2016, időpont: 9:25 (PDT időzóna szerint)

Igen, rabszolgatartó! Hajtsál szakadékba azzal a rabszolgafurgonnal

– írta két évvel ezelőtt Banks, ami talán azért nagyon érdekes, mert egy évvel később kiderült, hogy a két művész közös számon dolgozik.

Beyoncé

Beyoncé 2016-ban adta ki Lemonade című albumát, amelyben több dal is a női egyenjogúság témakörét járja körbe. Sokakkal ellentétben Banksnek nem tetszett az album, sőt, valójában az sem tetszett neki, hogy Beyoncé ilyen mély témákat dolgoz fel.

Ha segíteni akar nekünk, akkor elkussol és engedi a fekete nők új élharcosainak, hogy előjöjjenek, ahelyett, hogy lop tőlünk

– írta ki 2016-ban Twitterre Banks.

Elon Musk

Banks azt követően akadt ki nagyon Elon Muskra, miután a milliárdos üzletember háza előtt gyakorlatilag napokat várt a Tesla-guru barátnőjére, Grimesre, mivel eredetileg egy közös számot készített volna vele hamarosan érkező Fantasea II: The Second Wave című lemezéhez. Banks végül Instagram-sztorikban adta a világ tudtára, hogy a kollaboráció nem jött össze, mert az énekesnő, ahelyett, hogy vele dolgozott volna, inkább azzal volt elfoglalva, hogy távol tartsa a szénné LSD-zett Elon Muskot az internettől, majd később azt is hozzátette, hogy Musk csupán a feketék kárára meggazdagodott dél-afrikai szülei miatt tudott sikeresé válni. A rapper végül bocsánatot kért Musktól.

Az utóbbi időben nagyon sok személyes információt tudtam meg rólad. Ezek kínosan és kényelmetlenül érintettek, de soha nem akartam őket ellened használni. A cicaharcnak induló dolog komoly negatív következményekhez vezetett számodra, és én mélyen elnézést kérek ezért

– olvasható a rapper levelében.

Kiemelt kép: Cassandra Hannagan/Getty Images