Hivatalos: nincs többé Kanye West

A zenész, divatikon legutóbbi albumának is ez volt a címe, a hamarosan megjelenő Yandhi is ezen a néven fog futni. Mármint az előadó lesz Ye, az album címe pedig marad a már korábban bejelentett Yandhi.

West (a továbbiakban Ye) eddig becenévként használta a Ye-t, de mostantól hivatalosan is így hívják.

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018