Monday Mood

– ezzel az üzenettel posztolta legutóbi szelfijét Kim Kardashian.

Az ágyban készült fotón a reality celeb arckifejezése elég zavarbaejtő, ráadásul a mellén viselt textilnek se tudnánk meghatározni a besorolását. Leginkább egy bimbótapaszra hasonlít. Persze legalább Chanel, így biztosan drága volt.

Kiemelt kép: Stefanie Keenan/Getty Images for The Business of Fashion