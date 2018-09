Kim Kardashian 5 éves lánya máris anyja nyomdokaiba lépett

Kim Kardashianék korán kezdik lányuk felkészítését a showbizniszre, North West még csak 5 éves, de már teljes csillogásban vonul anyjával annak szerepléseire.

Instasztoriban osztotta meg Kardashian, amint a kislányt felkészítik az estére, feltűnő sminket kapott, megcsinálták a haját és csinos ruhába öltöztették. A végeredmény olyan jól sikerült, hogy North West úgy néz ki, mint egy igazi celeb, Kardashiannal viccelődött is azzal, hogy elvonja róla a figyelmet kislánya. Hogy az 5 éves gyerek mit szólt a felhajtáshoz, az nem derült ki az Instasztorikból.

