„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik

Bejegyezte a földhivatal, hogy a magyar állam ingyenesen a Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) tulajdonába adta azt a budai Várnegyedben álló műemléképületet, amiért tavaly 3,6 milliárd forintot fizettek ki az adófizetők pénzéből – tudta meg a 24.hu.
Az I. kerületi Jégverem utcában álló 458 négyzetméteres egykori Sőtér-villa ára megközelítette a négyzetméterenként nyolcmillió forintot. Az épületet eredetileg egy külföldi állampolgár akarta megvenni, ám az állam élt a világörökségi részek ingatlanjaira vonatkozó elővásárlási jogával, így az Lázár János építési és közlekedési miniszter közbelépésével állami tulajdonba került. Ám nem sokáig maradt a közvagyon része, hamarosan ugyanis törvénybe iktatták, hogy az ingatlant ingyenesen továbbadják az egyébként nem közhasznú alapítványnak.
A tulajdoni lap szerint az MKA 2040-ig nem adhatja el az épületet, az államnak pedig akkor is elővásárlási joga lesz rá.
A Magyar Kertörökség Alapítvány fölöttébb homályos tevékenységével a 24.hu már többször foglalkozott. Az alapítvánnyal összefüggésben azt is megírtuk, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult egy általuk készített, oldalanként 226 ezer – összesen 68 millió – forintba kerülő tokaji tanulmány ügyében, amit megrendelője, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) egy évig próbált titokban tartani.
Az MKA megalakulása óta milliárdos tételben kapott állami támogatást, és kuratóriumi tagjai közt van mások mellett
- Guller Zoltán, az említett MTÜ igazgatósági elnöke, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója,
- Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus megyéspüspök, aki nyíltan is beszállt a kormányoldal kampányába, amikor a minap a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör alapítói között tűnt fel fideszes politikusok társaságában,
- valamint Vály Judit Gabriella, az Euroleasing Zrt. vezérigazgatója.
Az utóbbi cég arról is ismert, hogy az MBH Bank leányvállalataként megvásárolta a Rose d’Or nevű jachtot, melyen a bank egyik tulajdonosa, Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos és rokonai szoktak hajózni.
*
Az MKA megalakulását 2021 októberében a fertődi Esterházy-kastélyban tartott konferencián jelentették be. Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy „megőrzi és elősegíti a fenntarthatóságát a hazai és a Kárpát-medencei kertörökségnek”. Korábban úgy definiálták magukat mint „civil szakmai ernyőszervezet, ami hazánkban egyedüliként fogja össze és segíti a magyar történeti, és történeti értékű kertek fenntartásával és megújításával kapcsolatos kormányzati és civil kezdeményezéseket”.
Megkerülhetetlenné tették őket
De nemcsak milliárdos budai villát, hanem jövedelmező közfeladatot is kapott a Magyar Kertörökség Alapítvány a közelmúltban. A kormány rendelettel írta elő, hogy az idén áprilistól a beruházások jelentős részénél
kötelező jelleggel „zöldfelületi tanúsítványt” kell készíttetni ahhoz, hogy a beruházás használatbavételi engedélyt kapjon.
