„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik

Bejegyezte a földhivatal, hogy a magyar állam ingyenesen a Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) tulajdonába adta azt a budai Várnegyedben álló műemléképületet, amiért tavaly 3,6 milliárd forintot fizettek ki az adófizetők pénzéből – tudta meg a 24.hu.

Az I. kerületi Jégverem utcában álló 458 négyzetméteres egykori Sőtér-villa ára megközelítette a négyzetméterenként nyolcmillió forintot. Az épületet eredetileg egy külföldi állampolgár akarta megvenni, ám az állam élt a világörökségi részek ingatlanjaira vonatkozó elővásárlási jogával, így az Lázár János építési és közlekedési miniszter közbelépésével állami tulajdonba került. Ám nem sokáig maradt a közvagyon része, hamarosan ugyanis törvénybe iktatták, hogy az ingatlant ingyenesen továbbadják az egyébként nem közhasznú alapítványnak.

A tulajdoni lap szerint az MKA 2040-ig nem adhatja el az épületet, az államnak pedig akkor is elővásárlási joga lesz rá.

A Magyar Kertörökség Alapítvány fölöttébb homályos tevékenységével a 24.hu már többször foglalkozott. Az alapítvánnyal összefüggésben azt is megírtuk, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult egy általuk készített, oldalanként 226 ezer – összesen 68 millió – forintba kerülő tokaji tanulmány ügyében, amit megrendelője, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) egy évig próbált titokban tartani.

Az MKA megalakulása óta milliárdos tételben kapott állami támogatást, és kuratóriumi tagjai közt van mások mellett

Guller Zoltán, az említett MTÜ igazgatósági elnöke, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója,

Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus megyéspüspök, aki nyíltan is beszállt a kormányoldal kampányába, amikor a minap a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör alapítói között tűnt fel fideszes politikusok társaságában,

valamint Vály Judit Gabriella, az Euroleasing Zrt. vezérigazgatója.

Az utóbbi cég arról is ismert, hogy az MBH Bank leányvállalataként megvásárolta a Rose d’Or nevű jachtot, melyen a bank egyik tulajdonosa, Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos és rokonai szoktak hajózni.

Az MKA megalakulását 2021 októberében a fertődi Esterházy-kastélyban tartott konferencián jelentették be. Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy „megőrzi és elősegíti a fenntarthatóságát a hazai és a Kárpát-medencei kertörökségnek”. Korábban úgy definiálták magukat mint „civil szakmai ernyőszervezet, ami hazánkban egyedüliként fogja össze és segíti a magyar történeti, és történeti értékű kertek fenntartásával és megújításával kapcsolatos kormányzati és civil kezdeményezéseket”.

Megkerülhetetlenné tették őket

De nemcsak milliárdos budai villát, hanem jövedelmező közfeladatot is kapott a Magyar Kertörökség Alapítvány a közelmúltban. A kormány rendelettel írta elő, hogy az idén áprilistól a beruházások jelentős részénél

kötelező jelleggel „zöldfelületi tanúsítványt” kell készíttetni ahhoz, hogy a beruházás használatbavételi engedélyt kapjon.